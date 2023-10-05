Мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море - видео

Это должно было быть романтично.

Мужчина решил организовать своей любимой романтическое предложение руки и сердца, но сам его и испортил.

Он пригласил избранницу к морю, отвел ее на большой камень и уже приготовился встать на одно колено. В какой-то момент парень решил отойти немного дальше и в самый ответственный момент подскользнулся и упал в море.

Пока он сползал, лежа на животе, очки с его лица слетели, а кольцо вылетело из руки и пошло в свободное плавание. Будущая жена растерялась и быстро схватила очки.

Курьезное видео было опубликовано в Instagram.

Чем все закончилось и нашел ли герой кольцо – остается загадкой.

Впрочем, эпическое событие насмешило пользователей Сети. В комментариях они оставили тысячи сообщений.

Это знак!!! Беги, парень…

Лучше послушай, что Бог пробует тебе сказать!

"Господи, если она не та, просто дай мне знак"

Как она схватила его солнцезащитные очки вместо руки

Безумная жизнь

Напомним, исследователи обнаружили, что познакомившиеся онлайн пары менее счастливы в браке. Эксперты опросили 923 человек.

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