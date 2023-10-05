Мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море - видео

Это должно было быть романтично.
Мужчина решил организовать своей любимой романтическое предложение руки и сердца, но сам его и испортил.
Он пригласил избранницу к морю, отвел ее на большой камень и уже приготовился встать на одно колено. В какой-то момент парень решил отойти немного дальше и в самый ответственный момент подскользнулся и упал в море.
Пока он сползал, лежа на животе, очки с его лица слетели, а кольцо вылетело из руки и пошло в свободное плавание. Будущая жена растерялась и быстро схватила очки.
Курьезное видео было опубликовано в Instagram.
Чем все закончилось и нашел ли герой кольцо – остается загадкой.
Впрочем, эпическое событие насмешило пользователей Сети. В комментариях они оставили тысячи сообщений.
- Это знак!!! Беги, парень…
- Лучше послушай, что Бог пробует тебе сказать!
- "Господи, если она не та, просто дай мне знак"
- Как она схватила его солнцезащитные очки вместо руки
- Безумная жизнь
Напомним, исследователи обнаружили, что познакомившиеся онлайн пары менее счастливы в браке. Эксперты опросили 923 человек.
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