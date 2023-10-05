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Мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море - видео

Мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
602
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море - видео

Мужчина во время предложения эпически упал в море / Фото: скриншот с видео

Это должно было быть романтично.

Мужчина решил организовать своей любимой романтическое предложение руки и сердца, но сам его и испортил.

Он пригласил избранницу к морю, отвел ее на большой камень и уже приготовился встать на одно колено. В какой-то момент парень решил отойти немного дальше и в самый ответственный момент подскользнулся и упал в море.

Пока он сползал, лежа на животе, очки с его лица слетели, а кольцо вылетело из руки и пошло в свободное плавание. Будущая жена растерялась и быстро схватила очки.

Курьезное видео было опубликовано в Instagram.

Чем все закончилось и нашел ли герой кольцо – остается загадкой.

Впрочем, эпическое событие насмешило пользователей Сети. В комментариях они оставили тысячи сообщений.

  • Это знак!!! Беги, парень…
  • Лучше послушай, что Бог пробует тебе сказать!
  • "Господи, если она не та, просто дай мне знак"
  • Как она схватила его солнцезащитные очки вместо руки
  • Безумная жизнь

Напомним, исследователи обнаружили, что познакомившиеся онлайн пары менее счастливы в браке. Эксперты опросили 923 человек.

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Дата публикации
Просмотры
602
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