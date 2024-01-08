Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался: почему он не разбогател (фото)

Мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался: почему он не разбогател (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
3601
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался: почему он не разбогател (фото)

Тоньо Пиньеро / Фото: AGENCIA ATLAS/EFE

Его ждал неприятный сюрприз.

Мужчина зря подумал, что его ждет счастливый выход на пенсию, когда наткнулся на колоссальную сумму в банках Nesquik в стенах своего нового дома.

Об этом пишет Daily Star.

Тоньо Пиньеро приобрел дом в Галисии, Испания, и занялся ремонтом. Внутри он обнаружил шесть контейнеров, переполненных деньгами. Это было девять миллионов испанских песет.

Тоньо Пиньеро / Фото: AGENCIA ATLAS/EFE / ©
Тоньо Пиньеро / Фото: AGENCIA ATLAS/EFE

Вдохновленный неожиданным успехом, Тоньо горячо стремился обменять средства на пригодную для использования валюту. Он рассчитывал получить около 55 тысяч евро. Однако его волнение вскоре сменилось разочарованием. Валюту вывели из оборота более 20 лет назад, в 2002-м, что сделало ее устаревшей и не подлежащей обмену.

Тоньо Пиньеро / Фото: AGENCIA ATLAS/EFE / ©
Тоньо Пиньеро / Фото: AGENCIA ATLAS/EFE

Говоря о находке, Тоньо поделился разговором с представителем банка: "Я позвонил им, но они сказали мне, что это больше невозможно".

Строитель из Валенсии сказал, что сохранит некоторые купюры в память о своей замечательной находке.

Напомним, "самый уникальный" аэропорт в мире, построенный на искусственном острове, тонет в море. Он уже погрузился на 11 метров.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3601
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация