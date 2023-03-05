Мужчина во время секса хотел удивить любимую и случайно умер: что случилось

В Индии 41-летний мужчина хотел удивить любимую во время секса и случайно умер. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

41-летний мужчина в Индии арендовал номер в гостинице и уединился там с женщиной. Для того чтобы "ночь страсти" прошла удачно, мужчина выпил вдвое большую дозу виагры. На следующее утро ему стало плохо, однако он убедил свою любимую не вызывать медиков. Впоследствии врачи все же приехали, однако любовник скончался.

Следствие установило, что мужчина принял большую дозу виагры и к тому же был нетрезв. Из-за этого у него случился инсульт.

Доктор Джей Нараян Пандит с кафедры судебной медицины Всеиндийского института медицинских наук сказал, что посмертное сканирование обнаружило 300-граммовый сгусток крови в усопшего. У него тоже не было рецепта на виагру. Медики предупреждают мужчин, что препаратом для симулирования потенции не следует злоупотреблять, поскольку он имеет катастрофические последствия.

Напомним, мужчина занимался сексом с женой из-за спора с соседкой за место для парковки.

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