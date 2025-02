Мужчина вонзил в пенис две большие иглы: они оказались в ягодицах (фото)

В Китае мужчина вонзил в пенис две большие иглы. Это произошло после того, как 54-летний индонезиец засунул в уретру пинцет. Впрочем, случай китайца шокировал врачей, которые обнаружили, что иглы со временем оказались в его ягодицах.

Об этом сообщает Need To Know.

47-летний мужчина, имя которого не называется, жил с иглами в теле целый месяц. Считается, что 5-сантиметровые острые предметы было трудно извлечь, так что это была игра в ожидание, пока они не выйдут с другой стороны.

Мужчина, который был женат, якобы сам обратился в больницу через 18 часов после того, как вставил иглы в пенис. И хотя причина неясна, это произошло после ночной эрекции.

Согласно медицинскому журналу, пациент, отрицавший какие-либо проблемы с психическим здоровьем, жаловался на "легкую боль" во время введения иглы – но не после.

Затем, однако, возник "несносный уровень дистресса" у основания пениса, что заставило его обратиться за медицинской помощью.

Компьютерная томография показала, что иглы мигрировали в его тазовые органы и это еще не все, что они нашли. Было обнаружено 10 маленьких стальных шариков, которые он также вставил, каждый размером в сантиметр.

Китаец вонзил в пенис две большие иглы / Фото: Basic and Clinical Andrology

Через неделю он почувствовал боль в правой ягодице, которую описал как "нестерпимое ощущение, похожее на акупунктуру". Рентгеновский снимок показал, что одна игла осталась на месте, а другая переместилась в ягодицу. Медики сделали надрез и вытащили острый предмет. Через месяц из тела мужчины вышла и вторая игла.

Китаец вонзил в пенис две большие иглы / Фото: Basic and Clinical Andrology

Этот случай, произошедший в Китае, описывается как один из немногих, о которых когда-либо сообщалось общественности.

