Мужчина обеспечивает электроэнергией весь свой дом с помощью уникальной установки, состоящей из солнечных панелей и более 1 000 использованных аккумуляторов для ноутбуков.

Об этом пишет Oddity Central.

То, что началось 9 лет назад как простой план проекта "сделай сам", опубликованный на Интернет-форуме, сегодня называют монументальным достижением как с точки зрения устойчивой энергетики, так и с точки зрения переработки батареек.

Пользователь Second Life Storage Глубукс годами собирал батареи для ноутбуков и подсоединял их к солнечным панелям, чтобы стать полностью независимым в плане электроэнергии.

"Я уже произвожу часть необходимой мне электроэнергии. У меня есть солнечная панель мощностью 1,4 кВт на крыше, старый аккумулятор для погрузчика на 24 В 460 Ач, контроллер заряда Victron MPPT 100/50, понижатель напряжения Victron с 24 В на 12 В и инвертор Victron мощностью 3 кВА", - писал Глубукс в ноябре в 2016 году. "В планах – построить сарай, чтобы разместить все аккумуляторы и контроллер заряда/инверторы. Я начал собирать батареи для ноутбуков несколько месяцев назад, сейчас у меня их около 650”.

Аккумуляторная установка

Но это было только начало для этого целенаправленного энтузиаста. Со временем он собрал более 1 000 подержанных аккумуляторов для ноутбуков, которые в конце концов установил на отдельном складе, примерно в 50 метрах от своего дома. Сначала скорость разрядки батарей была неравномерной из-за отличий в элементах, из-за чего некоторые из них разряжались быстрее, чем другие, поэтому Глубукс начал разбирать батареи ноутбуков и разлагать элементы на специальные стеллажи.

Аккумуляторная установка

Scienceclock сообщает, что гениальная установка мужчины работает непрерывно в течение последних восьми лет, и за это время ни один элемент батареи не вышел из строя. Это ошеломляющая статистика, учитывая самодельный характер проекта.

С годами мощность производства энергии Глубукса выросла с 7 кВт-ч до 56 кВт-ч благодаря добавлению нескольких солнечных панелей, но именно его система хранения ошеломила многих энтузиастов, занимающихся поделкой. Она очень эффективна и является отличным примером того, как можно ограничить электронные отходы.

