Мужчина воспитывает 102 детей и 578 внуков: как они живут (фото)

Пока что он прекратил расширение своей семьи.

70-летний угандиец – Муса Хасахя Касера – воспитывает 102 детей и 578 внуков с 12 женами.

Об этом сообщает Times Of India.

История жителя села Мукиза, что на востоке страны, стала известна после того, как тревел-блогер Кайлаш Мина снял о нем видео под названием "Мужчина, который родил больше всего в мире детей". Хотя многие насмехались, реальность для Мусы гораздо серьезнее. Имея много "голодных ртов", он и его семья борются с голодом и ограниченными ресурсами.

Муса женился на своей первой жене в 17 лет в 1972-м. Как торговец скотом и мясник, ему предлагали много жен на протяжении многих лет. Это привело к расширению семьи и обострению проблемы ее обеспечения. Многоженство в Уганде законно для определенных религий, а детские браки были официально запрещены только в 1995 году.

С момента рождения его первого ребенка, Сандры Набвайр, спустя год после его женитьбы, его семья значительно увеличилась. Теперь его детям от 10 до 50 лет. С его младшей женой, которой сейчас 35, семья продолжает расширяться.

Семья Мусы / Фото: instagram.com/theindotrekker

Чтобы следить за своими 102 детьми, Муса ведет дневник. Он признается, что помнит имена только первенца и последнего наследника. Его супруги пытаются помочь их запомнить, но иногда даже им это не удается.

Большая семья Хасахьи сталкивается с многочисленными трудностями. Условия жизни ужасающие – часть из них проживает в полуразрушенном доме с ржавой крышей. Остальные семьи живут в нескольких глиняных хижинах, покрытых травой. 0,8 га земли, которых когда-то казалось достаточно, теперь едва ли обеспечивают самое необходимое.

"Мы едва успеваем", — сказала третья супруга Хасахьи, Забина. "Еды едва хватает. Детей вынуждены кормить раз, а в хороший день – дважды".

Его дети и внуки вынуждены работать в домах соседей, а другие помогают доставить издалека воду и дрова. Голод – самая большая проблема, с которой он не в состоянии справиться.

"Сначала это была шутка… Но теперь это проблемы", – признался он.

Семья Мусы / Фото: instagram.com/theindotrekker

Не выдержав такого бремени, две жены даже бросили его.

Чтобы уладить трудности, связанные с поддержанием порядка и разрешения конфликтов, Муса ежемесячно проводит семейные встречи для разрешения споров. Его сын, 30-летний Шабан Магино, работающий учителем начальных классов, играет немаловажную роль в ведении дел семьи. Несмотря на трудности, односельчане хвалят Мусу за то, что он мирно воспитывает такую большую семью.

Одна из жен, Забина, призналась, что не знала, что у любимого были другие жены. Теперь она смирилась со своей судьбой.

Мусса, которому сейчас 70 лет, решил, что больше не желает расширять семью. Теперь его любимые используют средства контрацепции, чтобы больше не беременеть.

Семья Мусы / Фото: instagram.com/theindotrekker

Напомним, в Китае пара 4 года отчаянно пыталась забеременеть. Как оказалось, жена была девственницей.

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