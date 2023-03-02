Мужчина возвращался домой и загадочно исчез: его останки нашли в акуле

В Аргентине 32-летний Диего Барриа 18 февраля возвращался домой и загадочно исчез. Впоследствии его останки нашли в желудке акулы.

Об этом пишет elpais.com.

Инцидент произошел в провинции Чубут на юге Аргентины. Там 32-летний мужчина на квадроцикле возвращался домой. В последний раз Барриа, отца троих детей, видели незадолго до полуночи 18 февраля. По дороге он остановился поздороваться с друзьями-рыболовами и сказал жене, что немного опаздывает. Однако он не вернулся домой ни в ту, ни на следующую ночь.

Он также не отвечал на текстовые сообщения и телефонные звонки. Не получив от него никаких известий в течение двух дней, родственники решили обратиться в полицию с заявлением о его исчезновении. После этого полиция через 40 часов нашла поврежденный квадроцикл, а чуть дальше – его шлем, который был расколот пополам. Тело мужчины загадочно исчезло.

В воскресенье, 26 февраля, рыбаки поймали трех акул, а когда они растрогали животное, чтобы вытащить кишки, обнаружили кожу, жир и человеческую плоть. Также на найденном теле обнаружили татуировку. Так и опознали 32-летнего Диего Барриа.

"Основная из гипотез состоит в том, что Барриа столкнулся со скалой во время езды на квадроцикле и его тело унесло в море, но мы собираемся рассмотреть все возможные теории с учетом доказательств, найденных на месте происшествия. Будет проведен анализ транспортного средства, чтобы установить, как произошел несчастный случай, потому что транспортное средство было найдено дальше от берега", — сказал представитель полиции Кристиан Ансальдо.

Напомним, в Австралии огромная акула на глазах у отдыхающих у пляжа разорвала 59-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм.

Читайте также: