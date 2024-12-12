Мужчина хотел продать квартиру и временно "стал женщиной": как его разоблачили

Риэлтор усомнился в продавце и вызвал полицию.
В Польше 68-летний мужчина, выдавая себя за работника полиции и предъявив поддельное удостоверение, заключил договор аренды квартиры. Через месяц, используя поддельное удостоверение и переодевшись женщиной, он пытался продать недвижимость, которая ему не принадлежала. За эту дерзкую аферу ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Сотрудники полиции Познань-Север задержали 68-летнего мужчину. Мошенник, который ранее снимал квартиру, под видом сотрудника полиции и предъявив фальшивое удостоверение, пытался продать недвижимость, разместив объявление на известном в Польше портале. С этой целью он решил «быть похожим» на владелицу недвижимости и изображал из себя женщину. Такое поведение вызвало беспокойство у агента по недвижимости, который, пообщавшись с соседями, связался с настоящим владельцем.
Правоохранители задержали мужчину в Зеленой Гуре, где он скрывался. В его квартире были найдены поддельные документы, фотографии, полицейское удостоверение, а также парики и женская одежда. Сотрудники полиции также изъяли мобильные телефоны и наличные деньги.
Мужчину арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
- В Польше рассказали о загадочном привидении с десятками братских могил: что там произошло
- Паспорт женщины, вид мужчины: на границе с Польшей поймали "Иванку" (фото)
- В Польше мужчина готовил романтический ужин и оказался в тюрьме: что произошло