Мужчина встал из гроба на собственных похоронах — фото

Гроб / © pixabay.com

Реклама

74-летний мужчина из села Кончи, штат Бихар, Индия, решил провести необычный эксперимент — он инсценировал собственную смерть, чтобы увидеть, кто действительно будет скучать по нему.

Об этом пишет Oddity Central.

Местные жители были шокированы, когда услышали о внезапной смерти Мохана Лала — ветерана военно-воздушных сил. Весть быстро распространилась, и в его дом начали сходиться люди, чтобы провести его в последний путь. Они участвовали в традиционной процессии, выражали соболезнования семье и оплакивали мужчину, не подозревая, что он жив.

Реклама

Но самый шокирующий момент наступил тогда, когда «умерший» внезапно поднялся из своего гроба. Озадаченные люди не могли поверить глазам, но впоследствии выяснилось, что это было только инсценировка.

«После смерти люди несут гроб, но я хотел увидеть это своими глазами и узнать, с каким уважением и любовью люди относятся ко мне», — объяснил свой поступок Мохан Лал.

Мохан Лал / © odditycentral.com

Мужчина заранее попросил родственников помочь ему с «организацией смерти» — распространить новость, украсить гроб и даже отвезти его в крематорий, чтобы все выглядело правдиво.

Сотни жителей пришли провести его в «последнюю дорогу», и такой уровень внимания искренне умилял 74-летнего пенсионера. После «воскресения» Мохан устроил большой пир для всех, чтобы загладить вину за розыгрыш и поблагодарить односельчан за поддержку.

Реклама

Напомним, жена узнала о второй семье мужа на похоронах свекра.