Мужчина вставил генитальные имплантаты, удалил кончик носа и соски: как он выглядит (фото)

Американец похвастался своими последними модификациями тела.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

32-летний мужчина по имени Один за последние 11 лет потратил 8000 долларов США, чтобы превратить себя "в живое произведение искусства".

Так, недавно татуировщик из Калифорнии удалил кончик носа и соски.

На свои модификации он потратил 8000 долларов / Фото: instagram.com/witch_doctors

Выполняя некоторые процедуры сам, он татуировал глаза и десна.

"У меня есть несколько ребристых генитальных имплантатов, мои соски удалены. У меня также были клейменные шрамы на груди, запястьях и лице. Я даже татуировал себе грудь, глаза, десну и немного татуировал лицо. Я думаю, что мое тело — это полотно для искусства. Я начал заниматься этим преимущественно из-за того, что ценю племенную историю, культуру и искусство", — прокомментировал он.

Он фанат племенной культуры / Фото: instagram.com/witch_doctors

Из-за своей уникальной внешности Один подвергается жестокому обращению со стороны хейтеров, даже получая смертельные угрозы.

"Меня донимали люди на улице, они любят ненавидеть все, что угодно. Я никогда не сосредотачиваюсь на этом, я просто прохожу мимо любых незнакомцев, которые ведут себя как животные", — отметил американец.

Один также вставил импланты в гениталии / Фото: instagram.com/witch_doctors

Хотя некоторые члены семьи не одобряют его внешний вид, Один по-прежнему чувствует поддержку друзей.

"Моей семье не очень нравится то, что я сделал со своей внешностью. Меня до сих пор приглашают на праздничные обеды, и я регулярно разговариваю с родственниками. Мы в хороших отношениях, несмотря на разногласия. Многие мои друзья обычно кажутся немного гордыми тем, что дружат со мной, будто я единственный в своем роде человек, которого нужно знать", — добавил мужчина.

Мужчина хочет еще удалить пупок / Фото: instagram.com/witch_doctors

Один добавил, что не планирует пока что останавливаться. Он хочет заострить уши и удалить пупок.

Мужчина удалил кончик носа и соски / Фото: instagram.com/witch_doctors

Напомним, язык курильщика стал зеленым и мохнатым. Медики объяснили, почему так получилось.

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