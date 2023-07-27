Мужчина вставил в руки "змеиные" имплантаты: фото до и после безумных модификаций

Он и его жена сейчас держат мировой рекорд Гиннеса.

Уругвайский фанатик модификации тела, которого называют "реальным демоном", похвастался своим последним обновлением.

Об этом пишет nypost.com.

Виктор Перальта потратил почти 6500 долларов, чтобы сделать "сатанинские" змеиные имплантаты в обеих руках. За час ему вставили шесть имплантатов, чтобы создать впечатление ползущей под кожей змеи.

Виктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

53-летний мужчина показал, как сначала маркировали и разрезали определенный участок руки перед размещением внутри силиконовых имплантатов. Затем они слили жидкость и зашили кожу.

Процесс операции / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Несмотря на довольно жуткую операцию, Виктор утверждает, что процедура не была болезненной.

"Я не страдал, потому что выбрал их добровольно, чтобы получить конечный результат. Я наслаждался этим от начала до конца – это не по сравнится с потерей любимого человека", – отметил уругваец.

Он и его жена Габриэла Перальта сейчас держат мировой рекорд Гиннеса как пара с наибольшим количеством модификаций тела, имея на двоих 100 телесных украшений, среди которых микродермалы, пирсинг и имплантаты.

Виктор и его жена держат мировой рекорд Гиннеса как пара с наибольшим количеством модификаций тела / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Виктор с женой / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Виктор, художник-татуировщик, начал свой путь в боди-арте в возрасте 13 лет, когда он нарисовал слово "fu*k" на пальцах левой руки.

А так выглядел он до трансформации:

Виктор до модификаций / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

А теперь почти 95% его тела покрыты татуировками.

Виктор в процессе смены внешности / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Некоторые из самых спорных модов, которыми он часто хвастается – это дьявольское число 666, вырезанное на его голове, подкожные звезды и металлические рога за 500 долларов, имплантированные в его череп.

Виктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Виктор утверждает, что хотел изменить свой облик, потому что считал себя тем, кто заметно отличается от других.

"Мы все — уникальные частицы в игре жизни, и это делает меня гораздо оригинальнее и ближе к тому, как я хочу выглядеть. Меня не вдохновляли другие люди, потому что уникальные вещи в каждом человеке совершенно разные с каждой модификацией", — прокомментировал он. .

Виктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Напомним, "женщина-вампир" сделала 49 модификаций тела и показала, как сейчас выглядит. В частности, Мария Хосе Кристерна вставила титановые рога и зататуировала глаза.

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