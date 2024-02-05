Мужчина встретил 40 своих двойников и узнал жестокую правду — фото

Комик встретился со 40 своими двойниками и сделал несколько удивительных наблюдений о себе.

Об этом он рассказал Metro.

35-летний Рэй Брэдшоу поделился, что повсюду искал своих двойников – лысых мужчин с рыжими бородами.

С тех пор как британец запустил свой сайт The One, более 300 человек прислали ему фотографии, утверждая, что они его двойники.

"Некоторые из них думают, что они похожи на меня, и это действительно довольно обидно", — сказал Рэй. "Был один, которому было около 60".

Рэй Брэдшоу / Фото: instagram.com/comedyray

Мужчина устроил съезд двойников, где он выступил перед всеми со стендапом.

По его словам, соседи были озадачены, когда увидели, как "один человек вошел в одно и то же здание 20 раз и ни разу не вышел".

"Это было тревожно", — сказал Рэй, глядя на аудиторию, полную несколько искаженных вариаций самого себя. "Там было 20 лысых рыжих людей", — добавил он об этом странном концерте, объясняя, как все они начали объединять разные жизни друг друга в одно крупное, лысое, рыжее существо.

"Вместо того, чтобы говорить "я", я бы говорил "мы", — отметил он.

В какой-то момент компания забыла, что находится на стендап-концерте, и начала обмениваться впечатлениями о жизни. В частности, двое мужчин обнаружили, что проживали в одном селе и никогда не встречались.

Рэй осознал одно: как сильно его безволосые товарищи ненавидели тот факт, что они, как и он, были лысыми. Они комплексуют.

"Многие люди думают, что лысость — это их отличие", — сказал Рей. "Когда я говорил со всеми, я думал, что у них будет такая же интересная история, как и у меня. Нет. Некоторые воспринимают это очень, очень тяжело".

Многие из них облысели во время карантина, когда брили голову, и волосы просто так и не выросли. Но Рэй со смехом вспомнил свою историю с облысением.

"Мне было 24 или 25, и я подстригся, и это стоило дешевле, чем обычно, и я спросил почему, и парикмахер сказал: "Ну, ты лысеешь, поэтому я не должен брать с тебя полную цену", — поделился Рэй.

На концерте никто не принял приглашение "плюс один", опасаясь, что их подружки сбегут с двойником. Комик пришел к выводу, что у его двойников проблемы с самооценкой.

Сейчас Рэй работает над комедийным шоу под названием Doppelginger об удивительном и полезном опыте, который привел его в Манчестер, Лондон и даже в Индию, чтобы выпить со своими рыжими друзьями.

"Мне сказали, что Скандинавия это еще и лысая, рыжая горячая точка".

Но все началось в Мельбурне в 2016 году. Он выступал на фестивале комедии и узнал, что на следующий день состоится парад рыжих геев. Теперь каждый раз, когда он видит рыжего мужчину, он фотографирует его.

Напомним, Трампу показалось, что он похож на Элвиса Пресли. Коллаж из двух фотографий экс-президент опубликовал в своей соцсети.

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