Мужчина встретил Иисуса после смерти и вернулся к жизни с миссией: удивительная история

Мужчина, который пережил клиническую смерть, рассказал, что видел Иисуса. Теперь он убежден, что чувствует эмоции других людей и способен лечить руками.

Вера Хмельницкая
Американец Чейз Скайлар ДеМайо, переживший клиническую смерть

Американец Чейз Скайлар ДеМайо, переживший клиническую смерть / © Jam Press

Американец Чейз Скайлар ДеМайо рассказал, что после остановки сердца пережил выход из тела, во время которого встретил образ, похожий на Иисуса. Этот образ поручил мужчине вернуться на Землю с миссией «распространять любовь».

Об этом сообщает Mirror.

Чейз проходил изнурительные тренировки, готовясь к службе в Военно-воздушных силах США, когда внезапно потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, где обследования не показали критических проблем. Однако вскоре его зрение начало расплываться, и Чейз почувствовал, что поднимается над собственным телом — тогда и произошла встреча с образом, который он назвал знакомым.

«Последнее, что я услышал, были сирены. Затем я услышал успокаивающий голос, который сказал, что все будет хорошо. Я совсем не чувствовал страха — только спокойствие. Я видел свое тело сверху, поднимаясь вверх, словно торнадо, среди света, ангелов, смеха и музыки, похожей на колокола», — поделился пережитым американец.

«Я оказался в ярком саду с цветами, ярче, чем что-либо на Земле. Там я увидел Иисуса. Это был не привычный образ — у него были вьющиеся каштановые волосы, зеленые глаза и теплая улыбка. Он играл с ребенком, который был моим младшим, более счастливым «я». Мы общались без слов. Он сказал мне вернуться и распространять любовь, смех, свет и радость. Напомнил о моем настоящем предназначении на Земле — вне ежедневных трудностей. Независимо от прошлого, во мне есть свет, который я должен искать и делиться им», — рассказал Чейз.

На тот момент ему было всего 19 лет. В тот день парень уже чувствовал себя необычно, а причину объяснили врачи: в капельницу случайно попала воздушная эмболия, вызвавшая остановку сердца.

Когда Чейз пришел в себя, его уже отсоединили от аппаратов, а сердце работало, как ни в чем не бывало.

Чейз Скайлар ДеМайо в больнице / © Jam Press

«Меня быстро выписали, все тесты показали отсутствие повреждений. Но я помню все. Я был полностью в сознании. Первоначальная боль сменилась спокойствием. Была неожиданность, но не страх смерти. Это было красиво и умиротворенно, будто прохладный лед покидал мою грудь. Сначала я не хотел покидать сад, но понял, что моя задача еще не выполнена», — рассказал мужчина.

Американец, который несколько минут официально считался мертвым, убеждает, что теперь чувствует эмоции других людей, а во время молитвы или разговора с Богом и Иисусом его «ладони начинают покалывать». Он также верит, что способен лечить руками.

Из-за проблем со здоровьем мужчине пришлось оставить военную службу. Впоследствии Чейз защитил докторскую диссертацию по холистическому консультированию и сейчас помогает людям находить их призвание.

Чейз Скайлар ДеМайо / © Jam Press

«Это изменило все в моей жизни. Я гонюсь за забытыми радостями. И каждый день напоминаю себе жить с целью, находить свет даже в темноте. Я благодарен и обновлен. Я скрывал свой опыт годами, чтобы избежать осуждения, но теперь вижу в этом дар, который изменил мой путь. Я больше не боюсь смерти и принимаю то, насколько хрупка жизнь. Я до сих пор общаюсь с Иисусом, ангелами и нахожу покой в неизвестном», — добавил мужчина.

К слову, Пеги Робинсон, которая дважды пережила клиническую смерть, рассказала, что во время второго случая встретила Бога и Иисуса. Женщина «кричала на Бога», отказываясь оставаться в потустороннем мире, и требовала вернуть ее на Землю, чтобы воспитывать своих детей.

