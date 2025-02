Мужчина вступил в половой акт с куклой прямо посреди секс-шопа – фото

Похотливого мужчину застукали, как он баловался с куклой из автомата прямо посреди секс-шопа. Это произошло после того, как пара занялась сексом на палубе роскошной яхты под аплодисменты туристов.

Причудливый инцидент произошел в столице Тайваня Тайбэе, сообщает Need To Know.

Мужчина среднего возраста зашел в магазин и выбрал понравившуюся куклу. Затем он надул секс-игрушку и уложил ее на пол.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как покупатель спустил штаны и вступил в половой акт с куклой прямо в магазине.

Мужчина, похоже, не знал, что в магазине установлены камеры наблюдения.

Мужчина занялся сексом с куклой посреди магазина / Фото: скриншот с видео

Неизвестно, сообщил ли владелец магазина об этом случае в полицию.

Тем временем видео уже распространилось по Сети. Один из местных жителей пошутил: "Он только осматривает товар перед покупкой".

