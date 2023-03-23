Мужчина выбрал худшую фотографию жены и сделал большое тату: она была взбешена (фото)

Мужчина сделал татуировку худшей фотографии своей жены.

Австралиец Джаррод Гроув выбрал для нового рисунка на теле снимок, где Теган корчит смешную гримасу.

Об этом пишет ladbible.com.

На создание татуировки ушло восемь часов.

Фото: ladbible.com

"Она ненавидит эту фотографию, но мне она нравится. Она самый смешной человек, которого я знаю, и это выражение лица делает меня счастливым, потому что это просто она. И факт того, что она так ненавидела фотографию, заставил меня сделать татуировку", — сказал он. он.

Впрочем, Джаррод задумался, не зашел ли он слишком далеко, когда его возлюбленная разозлилась и расплакалась, увидев это.

"Мне не терпелось вернуться домой и увидеть реакцию Теган. Она плакала. Но потом она много смеялась. Потом снова немного поплакала и снова начала смеяться. А потом она начала гуглить удаление татуировок лазером. Я знал, что это пойдет одним из двух путей: или мы будем смеяться вместе, или я никогда больше не увижу эту девушку", — поделился он.

Фото: ladbible.com

Гроув добавил, что ему повезло, что у избранницы хорошее чувство юмора. Мужчина радуется, что лицо его жены навсегда украсит его ногу.

Впрочем, некоторые люди уже спрашивают, что он будет делать, если они разведутся.

"Наши отношения настолько тесны, что этого не произойдет. Мы все время смеемся. Она моя родственная душа, и ничего не изменится, пока мы смеемся", — заявил он.

Напомним, фанат Диснея посетил все 12 парков в мире за 12 дней. Как ему это удалось.

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