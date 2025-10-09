Мужчина выиграл 495 млн грн в лотерею и это разрушило его жизнь

Кит Гоуф с женой Луизой / © mirror.co.uk

Житель Великобритании Кит Гоуф выиграл в лотерею 9 млн фунтов стерлингов (примерно 495 млн грн — ред.) и это разрушило его жизнь. Мужчина потерял семью, друзей и умер из-за злоупотребления алкоголем.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Кит работал пекарем и жил в скромном доме в Бриджнорте, когда ему посчастливилось разбогатеть. В 2005 году мужчина купил в местном киоске лотерейный билет и он оказался выигрышным. Мужчина разбогател на 9 млн фунтов стерлингов.

Кит не замедлил с тратами — он раскошелился на VIP-ложу на стадионе «Астон Вилла» стоимостью 350 000 фунтов, купил скаковых лошадей, роскошный BMW и другие дорогие вещи.

Он уволился с работы, но без ежедневной рутины он чувствовал «скуку», что привело к злоупотреблению алкоголем. Он также развелся с женой.

В 2009 году, за год до своей смерти в возрасте 58 лет, Кит признался: «Без рутины в моей жизни я начал тратить, тратить, тратить — в конце концов я просто скучал. До выигрыша я пил только немного вина во время еды. Раньше я был популярным, но теперь оттолкнул от себя всех друзей. Я больше никому не доверяю».

Он добавил: «Моя жизнь была замечательной. Но лотерея все разрушила. Какой смысл иметь деньги, если ты плачешь ночью».

После развода Кит переехал в арендованный дом стоимостью 1 миллион фунтов в Чешире, где нанял шофера и садовника. Но его проблема с алкоголем ухудшилась и в конце концов привела к тому, что он попал в реабилитационный центр, где ситуация стала еще хуже.

Кит стал жертвой мошенничества на сумму 700 000 фунтов. Мужчина умер в больнице в 2010 году.

Перед смертью он предупреждал людей «не покупать лотерейные билеты», поскольку это «разрушило его жизнь». В отчетах отмечалось, что сердечный приступ был вызван алкоголем и стрессом — медики отмечали, что мужчина «напился до смерти».