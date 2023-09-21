Мужчина выиграл 50 долларов в лотерею и купил еще один билет: на какую сумасшедшую сумму он разбогател

В США житель Мичигана выиграл лотерейный приз в 50 долларов и использовал его, чтобы купить еще один билет.

Об этом пишет upi.com.

Скретч-билет принес 54-летнему игроку джекпот в 4 миллиона долларов. Мужчину даже пришлось убеждать в том, что это правда.

"Я выиграл 50 долларов в мгновенной игре и хотел реинвестировать свой выигрыш", – сказал он. "В магазине были распроданы мгновенные игры за 50 долларов, поэтому я решил купить билет за 30 долларов".

Мужчина выбрал скретч-билет Millionaire's Club.

"Когда я поцарапал билет и увидел, что выиграл 4 миллиона долларов, первое, что я сделал, это позвонил брату", — вспомнил победитель. "Он сказал мне убедиться, что это не один из лотерейных билетов, поэтому я перевернул его и прочитал мелкий шрифт на обороте. Как только я убедился, что это действительно не розыгрыш, я позвонил в лотерею, чтобы получить их".

Победитель заявил, что планирует использовать свои призовые деньги для оплаты счетов и поездок.

Напомним, парень рискнул и вслепую купил возвращенные товары из Amazon за 675 долларов. Он похвастался, что там было.

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