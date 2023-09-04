Мужчина выиграл 500 000 долларов и поделился богатством с незнакомцами - фото

Американец, выигравший приз в размере 500 000 долларов по скретч-лотерейному билету, отпраздновал свой успех, раздав по 100 долларов каждому работнику магазина, где он купил билет.

Об этом пишет upi.com.

Дэниел Реффитт сообщил представителям лотереи, что сначала собирался купить билет на другую игру, но в последний момент передумал и приобрел другой.

Еще в магазине житель Кентукки узнал свой ошеломляющий выигрыш. Так что своим успехом он решил поделиться с работниками.

"Я увидел, как несколько ребят сели, дал им по 100 долларов каждому и сказал: "Счастливого Рождества", — вспомнил он.

Дэниел Реффитт / Фото: Kentucky Lottery

Дэниел также поделился, что часть его выигрыша уйдет на оплату счетов.

Напомним, миллионер ищет помощника, путешествующего с ним по миру. Известно, какие требования к кандидату и оплата.

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