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Мужчина выиграл чемпионат Испании по игре, где нужно складывать слова, несмотря на то, что не знает язык

Мужчина выиграл чемпионат Испании по игре, где нужно складывать слова, несмотря на то, что не знает язык

Мужчина выиграл чемпионат Испании по игре, где нужно складывать слова, несмотря на то, что не знает язык

Найджел Ричардс / Фото: instagram.com/filexicooficial

Также раньше аналогично он выигрывал французские титулы.

Игрок, известный как "Тайгер Вудс в скрабле", занял первое место на испанском чемпионате мира по скраблу в Гранаде, несмотря на то, что не владеет испанским языком.

Об этом сообщает CNN.

Найджел Ричардс, новозеландец, живущий сейчас в Малайзии, опередил 145 соперников, выиграв 22 матча подряд.
Ричардса, игрока №1 во Всемирной англоязычной ассоциации игроков в скрабл, прозвали "Тайгером Вудсом в скрабле", ведь на его счету почти 200 побед в турнирах.

Свой последний титул он получил, несмотря на то, что, как сообщается, даже не говорит на испанском языке.

"Это человек с очень особенными, невероятными способностями; он одаренный парень", — сказал занявший второе место Бенджамин Олайзола в интервью испанской телерадиокомпании Cadena Ser.

Найджел Ричардс / Фото: instagram.com/filexicooficial / ©
Найджел Ричардс / Фото: instagram.com/filexicooficial

По словам Олайзолы, стратегия Ричардса содержит много сложных слов и необычных решений, которые сбивают с толку оппонентов.

Ранее Ричардс уже выигрывал титул на французском языке в 2015-м и 2018 году, несмотря на то, что не говорил и не понимал французский. Лиз Фагерлунд, давняя подруга, рассказала, что Ричардс потратил девять недель на запоминание почти 400 000 слов французского словаря "Скрабл".

"Скорее всего, он устроен по-другому; он даже не изучает страницы слово за словом, — сказала Фагерлунд. Он может посмотреть на страницу, полную слов, и усвоить их все".

Она добавила, что он изучает слова и их написание, но не значение.

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