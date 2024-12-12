Мужчина выиграл чемпионат Испании по игре, где нужно складывать слова, несмотря на то, что не знает язык

Также раньше аналогично он выигрывал французские титулы.
Игрок, известный как "Тайгер Вудс в скрабле", занял первое место на испанском чемпионате мира по скраблу в Гранаде, несмотря на то, что не владеет испанским языком.
Об этом сообщает CNN.
Найджел Ричардс, новозеландец, живущий сейчас в Малайзии, опередил 145 соперников, выиграв 22 матча подряд.
Ричардса, игрока №1 во Всемирной англоязычной ассоциации игроков в скрабл, прозвали "Тайгером Вудсом в скрабле", ведь на его счету почти 200 побед в турнирах.
Свой последний титул он получил, несмотря на то, что, как сообщается, даже не говорит на испанском языке.
"Это человек с очень особенными, невероятными способностями; он одаренный парень", — сказал занявший второе место Бенджамин Олайзола в интервью испанской телерадиокомпании Cadena Ser.
По словам Олайзолы, стратегия Ричардса содержит много сложных слов и необычных решений, которые сбивают с толку оппонентов.
Ранее Ричардс уже выигрывал титул на французском языке в 2015-м и 2018 году, несмотря на то, что не говорил и не понимал французский. Лиз Фагерлунд, давняя подруга, рассказала, что Ричардс потратил девять недель на запоминание почти 400 000 слов французского словаря "Скрабл".
"Скорее всего, он устроен по-другому; он даже не изучает страницы слово за словом, — сказала Фагерлунд. Он может посмотреть на страницу, полную слов, и усвоить их все".
Она добавила, что он изучает слова и их написание, но не значение.
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