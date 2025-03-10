Мужчина выиграл Lamborghini Шакиры и случайно разбил суперкар – фото

Ремонт авто будет стоить целое состояние.
Мужчина разбил Lamborghini Шакиры после того, как выиграл суперкар в конкурсе звезды.
Об этом пишет Need To Know.
В прошлом году певица объявила, что отдаст свой личный автомобиль Lamborghini Urus 2022 одному счастливчику. Конкурс был устроен в поддержку ее сингла Soltera.
6 декабря автомобиль, а также чек на 90 000 долларов на покрытие налогов и расходов на машину, выиграл Майкл Мехия из Колумбии.
Впрочем, недавно Майкл попал в ДТП в США. Мужчина не пострадал в результате аварии, но его ждет большой счет за ремонт суперкара, который и без того вызывает большие финансовые трудности.
Майкл говорит, что автомобиль, который снимали в клипе Шакиры, обходится ему примерно в 2500 долларов в месяц. Он рассказал местной прессе, что эта сумма даже не содержит расходы на топливо и техническое обслуживание. Налоги, юридические сборы за передачу прав и расходы на страховку стали настоящим бременем для Майкла. И хотя он очень благодарен за победу в конкурсе, он рассматривает возможность продажи или выставления автомобиля на аукцион.
Автомобиль стоит около 260 000 долларов, но его стоимость может быть намного выше, поскольку Шакира сама разработала его дизайн. Он обладает 666-сильным двигателем V8 и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Напомним, в феврале 48-летнюю Шакиру срочно госпитализировали в больницу прямо перед концертом. Артистка раскрыла, что с ней произошло.
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