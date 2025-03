Мужчина выиграл Lamborghini Шакиры и случайно разбил суперкар – фото

Мужчина разбил Lamborghini Шакиры после того, как выиграл суперкар в конкурсе звезды.

Об этом пишет Need To Know.

В прошлом году певица объявила, что отдаст свой личный автомобиль Lamborghini Urus 2022 одному счастливчику. Конкурс был устроен в поддержку ее сингла Soltera.

6 декабря автомобиль, а также чек на 90 000 долларов на покрытие налогов и расходов на машину, выиграл Майкл Мехия из Колумбии.

Lamborghini Urus 2022 Шакиры / Фото: instagram.com/shakira

Впрочем, недавно Майкл попал в ДТП в США. Мужчина не пострадал в результате аварии, но его ждет большой счет за ремонт суперкара, который и без того вызывает большие финансовые трудности.

Майкл Мехия выиграл Lamborghini Urus Шакиры / Фото: instagram.com/michaelmejiaart

ДТП с участием авто Шакиры / Фото: скриншот с видео

Майкл говорит, что автомобиль, который снимали в клипе Шакиры, обходится ему примерно в 2500 долларов в месяц. Он рассказал местной прессе, что эта сумма даже не содержит расходы на топливо и техническое обслуживание. Налоги, юридические сборы за передачу прав и расходы на страховку стали настоящим бременем для Майкла. И хотя он очень благодарен за победу в конкурсе, он рассматривает возможность продажи или выставления автомобиля на аукцион.

Автомобиль стоит около 260 000 долларов, но его стоимость может быть намного выше, поскольку Шакира сама разработала его дизайн. Он обладает 666-сильным двигателем V8 и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Напомним, в феврале 48-летнюю Шакиру срочно госпитализировали в больницу прямо перед концертом. Артистка раскрыла, что с ней произошло.

Читайте также: