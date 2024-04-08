Мужчина выиграл металлоискатель в лотерею, а затем нашел редкое историческое сокровище (фото)

Начинающий кладоискатель, выигравший металлоискатель в лотерею, нашел исторические серебряные монеты стоимостью 23 000 фунтов стерлингов.

Об этом пишет Metro.

63-летний Микки Ричардсон нашел 234 монеты в поле в британском селе Анст.

Это была одна из первых находок Микки, и деньги, вероятно, были зарыты там на хранение фермером в 1644 году во время Гражданской войны в Англии. Но, похоже, владелец был убит до того, как он успел забрать монеты, и они оставались спрятанными до сих пор.

Микки Ричардсон / Фото: BNPS

Микки нашел их разбросанными по полю, подозревая, что веками фермеры, пахавшие поля, переместили их. Он был очень счастлив, когда обнаружил первую монету с бюстом короля Карла I, а затем потратил два дня на поиски остальных.

Дедушка сказал: "Я просто не мог в это поверить. В первый день я выкопал 74 серебряные монеты, и после этого был разбит вдребезги. Я вернулся на следующее утро, думая, что было бы хорошо округлить до 100, но нашел 234 монеты, разбросанные по радиусу".

Микки Ричардсон / Фото: BNPS

Монеты охватывают период правления короля Эдуарда VI в 1550-х годах, королевы Елизаветы I, Иакова I и Карла I. Некоторые из монет Елизаветы и Иакова были поцарапаны, вероятно, бывшим владельцем-католиком в знак протеста против их протестантских взглядов и реформации католической церкви.

Микки передал монеты местному офицеру связи с находками, специальному чиновнику городского совета, документирующему находки металлоискателей, как того требует Закон о сокровищах.

Британский музей исследовал их перед тем, как вернуть Микки как "хранителю находок". Он наблюдал в прямом эфире и "подпрыгивал", когда монеты были проданы на лондонском аукционе Spink & Son за 23 000 фунтов стерлингов, включая комиссионные.

Микки Ричардсон / Фото: BNPS

Микки из Борнмута, графство Дорсет, должно разделить выручку 50/50 с землевладельцем. Мужчина уже планирует летний отпуск для себя и своей жены Розалинды.

Он говорит, что начал гулять с металлоискателем всего за несколько месяцев до своей находки.

"У меня был самый простой металлоискатель, который я просто брал с собой на пляж Борнмута", – объяснил он. "Но потом я принял участие в розыгрыше в группе клуба металлоискателей на Фейсбуке и выиграл первый приз – металлоискатель самого высокого класса. Через несколько месяцев после этого я получил разрешение от владельца земли в Ансте, где когда-то было небольшое село и где поля использовались для выращивания хмеля для варки пива во время наполеоновских войн. Я был там несколько раз и нашел медную монету, но это было все. Потом я нашел клад и уже собирался завершить поиски, когда получил сильный сигнал и нашел шиллинг Карла I. Я прочесал местность еще раз. Тогда я снова прочесал местность и получил еще один сигнал, а потом еще один и еще. Это был день, который я никогда не забуду".

Микки Ричардсон / Фото: BNPS

Микки сказал, что ожидал, что монеты будут проданы на аукционе за 10 000 фунтов стерлингов, поэтому был в восторге от конечного результата. Но он добавил: "Дело было не в деньгах, а в истории и хранении монет. Деньги – это бонус".

Напомним, мальчик нашел в поле золотой римский браслет, которому 2000 лет. Его назвали "исключительно редкой" находкой.

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