Мужчина выиграл в казино, но вместо 79 тысяч евро получил штраф: что произошло

На Кипре мужчина выиграл в казино 79 тысяч евро, но так и не получил свои деньги. Более того, его еще и оштрафовали.

Об этом пишет Cyprus Mail.

Как оказалось, это был киприот-турок, которым не позволено пользоваться казино на севере острова.

Мустафа Эраслан проигнорировал это правило и провел в казино Merit в северной Никосии семь часов. В общей сложности он выиграл 2 262 000 турецких лир (78 540 евро).

Эраслану было предъявлено обвинение в Никосии и предписано выплатить штраф в размере 20 000 турецких лир (694 евро).

Кроме того, судья Мурат Сойтак распорядился начать расследование в отношении Merit, поскольку стало известно, что Эрсалану было приказано выплатить 271 000 турецких лир (9 410 евро) в качестве "налога", несмотря на то, что у компании не было полномочий по сбору налогов, а киприотов-турков запрещено впускать в казино.

Остальные выигрыши Эрсалана будут переданы министерству финансов.

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