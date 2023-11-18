Мужчина выиграл в лотерею $1,35 млрд и подал в суд из-за "непоправимого ущерба": что произошло

Истец требует возместить ему ущерб за разглашение информации о выигрыше.

Американец Джон Доу из штата Мэн выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере $1,35 миллиарда и подал в суд на мать своей дочери, поскольку она рассказала его родственникам о выигрыше.

Об этом сообщает издание People.

В материалах судебного дела говорится, что ответчик Сара Смит подписала соглашение о неразглашении информации о выигрыше отца своего ребенка до июня 2032 года — тогда их дочери исполнится 18 лет.

Однако во время телефонных разговоров женщина не удержалась и рассказала о выигрыше родственникам мужа – его отцу, мачехе и сестре.

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Теперь Джон Доу требует от Сары Смит назвать имена тех, кому она предоставила "несанкционированную" информацию, а также компенсировать ущерб в сумме не менее $100 тысяч.

"В результате несанкционированного раскрытия информации Джону Доу нанесли непоправимый ущерб, существует непосредственная и неизбежная опасность того, что Джон Доу будет продолжать страдать от непоправимого вреда, от которого нет адекватных средств правовой защиты", — говорится в иске.

Выигрышный билет победитель лотереи приобрел еще 13 января в городе Лебанон (штат Пенсильвания) в Hometown Gas & Grill. Он выбрал единовременную выплату в размере $723 564 144 (без учета налогов).

Напомним, ранее американка после выигрыша в лотерею приобрела дом, но он сгорел.

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