Мужчина выиграл в лотерею $3,8 млн и скрыл все от жены: чем это обернулось

Лотерея / © pexels.com

Реклама

66-летний пенсионер из Японии выиграл в лотерею 3,8 млн долл., но решил скрыть это от своей чрезвычайно экономной жены. Вместо этого мужчина начал тайно жить на широкую ногу: покупал роскошные автомобили и бронировал элитные курорты, что впоследствии негативно повлияло на его психику.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Выигрыш в лотерею обычно ассоциируют с осуществлением мечты, однако для 66-летнего японца неожиданное появление больших денег обернулось совсем не радостью. Получив 600 млн иен (3,8 млн долл.), он решил не делиться этой новостью с женой. В то же время мужчина начал покупать дорогие авто, отдыхать в дорогих отелях и путешествовать по стране.

Реклама

«Это не кажется реальным. Цифра такая огромная, что мне даже немного страшно. Я слышал, что шансы выиграть ниже, чем шанс быть пораженным молнией. Это просто опыт в моей жизни», — рассказал победитель сразу после выигрыша.

Сообщается, что победитель — бывший работник производственной компании и пенсионер. Вместе с женой у них было около 2000 долл. пенсионных выплат ежемесячно и они смогли накопить лишь 174 тыс. долл.

Жена была известна своей бережливостью: она даже запрещала пиво дома и настаивала на использовании старого недорогого авто. Чтобы не вызвать подозрений, муж сообщил ей, что выиграл всего 32 тыс. долл. для ремонта жилья.

Но двойная жизнь со временем начала давить на победителя — он чувствовал вину и одиночество, вспоминая, как его отец умер в одиночестве после развода и финансового краха.

Реклама

В конце концов, пенсионер обратился к финансовому консультанту и инвестировал примерно 3,2 млн долл. в страховые полисы, отметив жену и детей как получателей средств.

«Если бы я заработал эти деньги собственными усилиями, я был бы ими горд. Но богатство, которое приходит без усилий, вызывает неприятные воспоминания и расшатывает мою жизнь», — сказал мужчина.

История о том, как неожиданное состояние может расшатать семейные отношения, быстро разлетелась в местных соцсетях.

К слову, британская семья, которая в начале 1980-х выиграла в лотерею 1000 фунтов стерлингов в неделю пожизненно, была вынуждена сменить имя и скрываться более четырех лет из-за безжалостных родственников, которые требовали свою «долю». Хотя выигрыш обеспечивал комфорт, он не сделал семью «супербогатой». Из-за постоянных преследований супруги продали дом, а их детям пришлось уйти из школы, чтобы избежать родственников, которые пытались их выследить.