Мужчина, выигравший миллион в лотерею, стал миллиардером: он поделился секретом богатства

Брэд Дюк превратил свое состояние с 85 миллионов долларов в миллиард долларов.

Победитель лотереи, выигравший джекпот в размере 85 миллионов долларов, утверждает, что использовал опыт других, чтобы не только сохранить свой выигрыш, но и в процессе превратить себя в миллиардера.

Об этом пишет ladbible.com.

Брэд Дюк выиграл приз в размере 85 миллионов долларов, но к 2016 году он превратил это состояние в миллиард долларов благодаря серии продуманных инвестиций и удержанию от крупных и щедрых покупок.

Свой приз Брэд получил еще в 2005 году.

Брэд Дюк выиграл приз еще в 2005 году / Фото: ladbible.com

Вместо того чтобы купить Ferrari и поместье с 10 спальнями, он вложил выигранные деньги в работу. В частности, 45 миллионов долларов он отдал в инвестиционные предприятия с низким уровнем риска, 35 миллионов долларов – в активы с высоким риском и создал Фонд семьи Дюков на 1,3 миллиона долларов.

"Я молчал о победе в течение месяца. В то время я больше изучал победителей лотереи и их истории", — поделился он.

Это исследование привело его к выводу, что большинство победителей лотереи "теряют все деньги за короткое время". Он решил, что "хочет, чтобы его сумма была в 10 раз больше".

Таким образом, он собрал команду доверенных финансовых консультантов, которые всего за 12 лет превратили состояние в мегасосстояние в миллиард долларов.

Были моменты экстравагантности, когда бывший менеджер и инструктор по велоспорту взял 17 друзей на Таити на большой праздник. Он также купил кучу велосипедов.

Брэд остался на работе еще на год после неожиданной удачи и с любовью вспоминает свое время там.

Он также утверждает, что не просто бездумно играл в азартные игры, покупая билеты, а разработал "математическую систему" для выбора чисел, с которыми нужно играть, прежде чем он выигрывает.

Сопротивление желанию "разориться" на огромные покупки оказалось главной выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе.

Напомним, богач, выигравший 27 млн долларов, через 5 лет жил в сарае с фекалиями. История о том, как он потерял все.

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