Мужчина выкопал из могилы тело сестры и принес его в отделение банка: причина шокирует (фото)

В Индии задержали мужчину, который принес тело сестры в отделение банка / © Reuters

Житель индийского села принес тело своей сестры в банк, предварительно выкопав ее останки, чтобы доказать, что она умерла, поскольку ему неоднократно отказывали в выдаче денег без ее присутствия.

Об этом пишет dailymail.com.

Инцидент произошел в отделении банка Odisha Grameen Bank в городе Малипоси, что в округе Кеонджар, в восточном индийском штате Одиша.

Телеканалы показали кадры, на которых мужчина нес на плече то, что похоже на труп, частично завернутый в полиэтилен, с видимыми скелетными ногами.

«Это вызвало чрезвычайно напряженную ситуацию в отделении», — сообщили в банке.

Мужчина несет тело сестры / © Daily Mail

Мужчина, которого зовут Джиту Мунда, уже несколько недель пытался снять около 19 300 индийских рупий (примерно 9 000 гривен — ред.) со счета своей старшей сестры Калры Мунда, которая умерла в январе после продолжительной болезни.

По его словам, ему неоднократно говорили, что он должен привести владелицу счета лично, даже после того, как он объяснил, что она умерла.

По сообщениям, сотрудники банка сообщили Джиту, что перед тем, как деньги будут выданы, он должен предоставить официальные документы, такие как свидетельство о смерти.

Однако, как утверждается, он не смог разобраться в процедуре и не предоставил необходимых документов.

В отчаянии он в понедельник, 27 апреля, пошел на сельское кладбище, эксгумировал останки своей сестры, завернул труп в ткань и прошел около 3 километров (1,8 мили) до банка.

Прибыв на место, он поставил останки у входа в отделение, что вызвало шок среди сотрудников и клиентов и заставило вызвать полицию.

Сотрудники полицейского участка Патаны быстро прибыли на место происшествия.

Мужчина был неграмотным и не понимал правила банка

Полиция заявила, что Джиту, бедный крестьянин из племени Дианали, не понимал банковских правил и юридической процедуры получения денег со счета умершей родственницы.

Один из офицеров сказал: «Он — неграмотный человек из племени и не знает о процедурах в отношении законных наследников или номинальных владельцев», добавив, что сотрудники банка не смогли должным образом объяснить необходимые шаги.

Позиция банка

Банк отрицает версию событий, настаивая, что сотрудники не требовали физического присутствия умершей.

В своем заявлении Odisha Grameen Bank отметил, что Джиту было сказано предоставить документы, такие как свидетельство о смерти, в соответствии со стандартной процедурой.

Представители банка также утверждали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал порядок, прежде чем вернуться с человеческими останками, описывая этот эпизод как результат неосведомленности и отказа соблюдать процедуру.

Банк добавил, что дело уже решено после того, как власти выдали необходимые документы, а средства были перечислены законным наследникам.

Мужчина объяснил, почему выкопал останки сестры

Джиту Мунда сказал местным журналистам: «От отчаяния я выкопал могилу и принес ее останки как доказательство смерти».

Позже в ситуацию вмешались чиновники и заверили Джиту, что проблема будет решена, а средства будут выделены в установленном порядке.

Впоследствии останки были перезахоронены под наблюдением полиции.

Регистрация рождений и смертей в Индии является обязательной, однако в документации до сих пор существуют пробелы, особенно в сельской местности, из-за чего многие семьи остаются без официальных свидетельств.

