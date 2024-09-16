Мужчина выменял скрепку на дом: как ему это удалось – фото

Он совершил 14 обменов.
Канадский блогер нашел гениальное решение, как получить вечную крышу над головой – он смог выменять скрепку на дом с помощью серии из 14 обменов.
Об этом пишет LADbible.
Эта история началась в 2005 году, когда 26-летнему Кайлу Макдональду надоело платить за дорогую аренду жилья в Монреале, и он решил с помощью хитроумной схемы получить собственное здание.
Вдохновленный игрой Bigger and Better, где вы обмениваете первоначальный объект на что-то лучшее и повторяете процесс, Макдональд намеревался доказать, возможно ли для него и его девушки получить дом.
Благодаря своим многочисленным сделкам Макдональд в конце концов получил свой дом стоимостью 50 000 долларов, который начинался с одной-единственной красной скрепки.
Торги длились больше года, а красная скрепка Кайла была продана на сайте, который он создал специально для этого случая. Он обменял скрепку на ручку в форме рыбы, которую обменял на дверную ручку ручной работы, которую обменял на походную печь, которую обменял на генератор Honda EX мощностью 1000 Вт.
Затем он обменял его на "набор для быстрой вечеринки" (пустую бочку и неоновую вывеску Budweiser), которую обменял на снегоход Bombardier, который обменял на полностью оплаченную поездку в Яхк, Британская Колумбия, которую он обменял на грузовик.
Затем он обменял ее (уже почти готовую) на контракт на запись, который обменял на год бесплатного проживания в дуплексе в Фениксе, штат Аризона, который обменял на вечер с рок-звездой Элисом Купером, который обменял на снегоход.
Затем он однажды обменял снегоход на роль в фильме, который обменял на дом стоимостью 50 000 долларов в маленьком городке Киплинг.
"Я знал, что это возможно", – сказал он в эфире программы BBC Today. "Вы можете сделать все, если хотите".
В 2006 году в разговоре с AFP он сказал: "Мы с моей девушкой платили за аренду квартиры в Монреале, и я всегда хотел иметь собственный дом, и вот как я решил это сделать. Думаю, я, возможно, первый, кто попытался это сделать в Интернете".
Однако позже Кайл решил продать дом владельцу ресторана, который превратил двухэтажный объект в заведение под названием Paperclip Cottage Cafe, расположенный в Киплинге.
Посетители могут полюбоваться большой скульптурой скрепки, выставленной на всеобщее обозрение, являющееся кивком на дикую торговую миссию Макдональда.
Кайл подробно описал свое торговое путешествие в книге One Red Paperclip: Or How and Ordinary Man Achieved His Dream с помощью Simple Office Supply, а также в своем выступлении на конференции TED в 2015 году.
Напомним, американка вдохновилась историей Кайла и выменяла шпильку для волос на дом. Свой проект Trade Me Project она начала в мае в 2020 году и уже в ноябре в 2021-м получила дом.
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