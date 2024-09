Мужчина выменял скрепку на дом: как ему это удалось – фото

Канадский блогер нашел гениальное решение, как получить вечную крышу над головой – он смог выменять скрепку на дом с помощью серии из 14 обменов.

Об этом пишет LADbible.

Эта история началась в 2005 году, когда 26-летнему Кайлу Макдональду надоело платить за дорогую аренду жилья в Монреале, и он решил с помощью хитроумной схемы получить собственное здание.

Вдохновленный игрой Bigger and Better, где вы обмениваете первоначальный объект на что-то лучшее и повторяете процесс, Макдональд намеревался доказать, возможно ли для него и его девушки получить дом.

Благодаря своим многочисленным сделкам Макдональд в конце концов получил свой дом стоимостью 50 000 долларов, который начинался с одной-единственной красной скрепки.

Торги длились больше года, а красная скрепка Кайла была продана на сайте, который он создал специально для этого случая. Он обменял скрепку на ручку в форме рыбы, которую обменял на дверную ручку ручной работы, которую обменял на походную печь, которую обменял на генератор Honda EX мощностью 1000 Вт.

Мужчина выменял скрепку на дом / Фото: instagram.com/misfihtss

Затем он обменял его на "набор для быстрой вечеринки" (пустую бочку и неоновую вывеску Budweiser), которую обменял на снегоход Bombardier, который обменял на полностью оплаченную поездку в Яхк, Британская Колумбия, которую он обменял на грузовик.

Затем он обменял ее (уже почти готовую) на контракт на запись, который обменял на год бесплатного проживания в дуплексе в Фениксе, штат Аризона, который обменял на вечер с рок-звездой Элисом Купером, который обменял на снегоход.

Затем он однажды обменял снегоход на роль в фильме, который обменял на дом стоимостью 50 000 долларов в маленьком городке Киплинг.

Мужчина выменял скрепку на дом / Фото: instagram.com/misfihtss

"Я знал, что это возможно", – сказал он в эфире программы BBC Today. "Вы можете сделать все, если хотите".

В 2006 году в разговоре с AFP он сказал: "Мы с моей девушкой платили за аренду квартиры в Монреале, и я всегда хотел иметь собственный дом, и вот как я решил это сделать. Думаю, я, возможно, первый, кто попытался это сделать в Интернете".

Мужчина выменял скрепку на дом / Фото: instagram.com/misfihtss

Однако позже Кайл решил продать дом владельцу ресторана, который превратил двухэтажный объект в заведение под названием Paperclip Cottage Cafe, расположенный в Киплинге.

Посетители могут полюбоваться большой скульптурой скрепки, выставленной на всеобщее обозрение, являющееся кивком на дикую торговую миссию Макдональда.

Мужчина выменял скрепку на дом / Фото: instagram.com/misfihtss

Кайл подробно описал свое торговое путешествие в книге One Red Paperclip: Or How and Ordinary Man Achieved His Dream с помощью Simple Office Supply, а также в своем выступлении на конференции TED в 2015 году.

Напомним, американка вдохновилась историей Кайла и выменяла шпильку для волос на дом. Свой проект Trade Me Project она начала в мае в 2020 году и уже в ноябре в 2021-м получила дом.

Читайте также: