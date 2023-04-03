Мужчина вынужден соблюдать диету из шоколадных яиц: он удивил, почему так случилось

Британец утверждает, что из-за расстройства пищевого поведения живет на диете из пасхальных яиц.

Как пишет ladbible.com, в этом году он съел их уже 200 штук. Эшли Кин питается этими сладостями с января по апрель каждый год.

30-летний мужчина говорит, что от большинства продуктов его тошнит, и он может переваривать только шоколад, картофельное пюре, йоркширские пудинги и фрукты. Эшли отметил, что рвал каждый раз, когда пробовал еду в детстве. С тех пор у него развилось сильное отвращение к новым блюдам из-за страха, что ему будет плохо.

Кин считает, что одним из возможных диагнозов является "ограничительное расстройство" приема пищи – состояние, характеризующееся отказом от определенных продуктов. Мужчина обращался ко многим врачам, в том числе прошел "полный техосмотр", лишь для того, чтобы выяснить, связано ли это с его кишечником или это психология.

Фото: ladbible.com

"Я сдал все анализы и они сказали, что все мои показатели идеальны. Но что делать, если у меня такая диета? Ни мяса, овощей или еды на вынос. Я люблю пюре, но не ем чипсы или картошку в мундире. Я пробовал разные продукты в течение многих лет, пытаясь изменить свою диету, но теперь это страх заболеть. Я ненавижу болеть и не хочу подвергать себя этому", — поделился он.

Продавец, который съедает до шести шоколадных яиц в день, добавил: "Моя диета достаточно скучна и не доставляет мне удовольствия. Я не могу есть со своими двумя детьми, поэтому мы не можем ходить куда-то на семейные обеды и т.д. Это очень расстраивает, особенно на Рождество".

Напомним, в США ребенка пришлось вывезти из дома после того, как стражи порядка обнаружили, что он был заполнен мусором и фекалиями. Горе-мама объяснила, почему это произошло.

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