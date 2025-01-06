Мужчина выпал из машины любовницы и умер: его жена требовала от соперницы 82 000 долларов

В Китае вдова мужчины, который погиб, когда его выбросило из машины любовницы во время аварии, не смогла добиться компенсации в размере 600 000 юаней (82 000 долларов США) в суде.

Об этом сообщает SCMP.

Мужчина по фамилии Ван из восточной провинции Цзянсу познакомился со своей любовницей по фамилии Лю в 2022 году и начал внебрачную связь. В июле в 2023-м ночью пьяный Ван выпал из автомобиля BMW, принадлежавшего Лю, когда женщина была за рулем.

Лю немедленно остановила машину, проверила состояние Вана и вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где через 24 часа объявили о его смерти в результате черепно-мозговой травмы.

Полицейское расследование показало, что перед аварией влюбленные говорили о разрыве отношений. Лю впервые сказала Вану, что хочет уйти от него, но получила отказ. В ночь своей гибели Ван написал Лю сообщение с просьбой вернуть браслет и SIM-карту, которую он ей купил. Он поехал к ней домой и разбил ее машину, а затем попросил подвезти его и поужинать вместе. Когда они выходили из ресторана в полночь, Ван попросил Лю подвезти его, поскольку он был пьян. Ван не пристегнул ремень безопасности и выпал из машины.

Полиция не возложила на Лю ответственность за аварию, хотя и не уточнила причину падения Вана из автомобиля.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это произошло из-за того, что дверь автомобиля не была закрыта должным образом.

Жена, дети и родители Вана несколько раз требовали компенсации от Лю, прежде чем обратились в суд и попросили 600 тысяч юаней. Суд не поддержал ее требование и лишь обязал Лю выплатить компенсацию в размере 65 000 юаней (8 900 долларов США).

Суд заявил, что Лю "не допустила серьезную халатность или большую ответственность по этому делу".

Судья сказал, что они часто принимают во внимание потерю родственников жертв при принятии решений, связанных с несчастными случаями, повлекшими смерть или серьезные травмы, но они должны выносить справедливые решения, основанные на фактах и законах.

"Мораль этой истории заключается в том, что не стоит иметь внебрачных связей", — сказал один из пользователей. "Это достаточно серьезное наказание для мужчины и его любовницы", — добавил другой.

Напомним, опальный банкир хитростью заставил сына разорвать помолвку и сам женился на его девушке. Своим счастьем он наслаждался недолго.

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