Мужчина выпил 2000 пинт пива за 200 дней: сколько он потратил денег и употребил калорий — фото, видео

Британец счастлив, что достиг своей цели и стал блогером.

Мужчина, который намеревался выпить 2000 пинт за 200 дней, наконец достиг своей цели.

Об этом пишет ladbible.com.

За последние 200 дней создатель TikTok Джон Мэй документировал свое употребление алкоголя в Сети. Он подсчитал, что потратил около 8000 фунтов стерлингов и употребил более 360 000 калорий.

Все началось с того, что Джон увидел, как кто-то поставил перед собой задачу выпить 1000 пинт пива за год. Мужчина решил, что может добиться большего.

Джон Мэй / Фото: ladbible.com

Чтобы выполнить задание, британец выпивал по 10 бокалов пива в день, что намного превышает рекомендуемый предел количества алкоголя, который человек может безопасно употребить.

Хотя он утверждал, что в последний соревновательный день выпил 19 пинт и немного превысил планку в 2000, он сказал, что максимум, который он когда-то выпивал за один день, было 25, и "ночью он оказался в кустах".

Мэй также доволен тем, что TikTok стал его работой на полную ставку: "Это, безусловно, улучшило мою жизнь: вместо того, чтобы вставать и выполнять обычную работу, я могу выбирать, когда мне работать. Это также означает, что я могу гораздо больше заниматься волонтерством и помогать некоторым делам. Сейчас благодаря этому у меня есть около 108 000 подписчиков. Люди говорят мне: "Когда будет видео, когда будет видео?". Также я помог немалому количеству пабов".

Так что теперь новоиспеченный блогер планирует объехать каждый город Великобритании и снимать обзоры пабов.

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