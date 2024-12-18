Мужчина выполнил "самую смертоносную работу", которая может отнять 30 лет жизни или убить мгновенно

Чтобы заработать на жизнь, люди подвергают себя опасности.

Ютубер Дара Тох попытался выполнить "самую смертоносную работу в мире" и поделился своим опытом.

Как пишет LADbible, отчаянный мужчина объездил весь мир, посетив "самые смертоносные", "наиболее населенные привидениями" и "наиболее инфицированные" острова, но даже он "боролся", стараясь не отставать от рабочих, выполняющих одну из самых смертоносных работ в мире.

Дар прилетел в Индонезию со своим другом и коллегой Мэттом Джеймсом, чтобы самому попробовать добычу серы.

Ирландец сказал: "Рабочим здесь приходится бороться с извергающимися из вулкана токсичными газами, некоторые из которых могут убить вас мгновенно, а другие, похоже, резко сокращают продолжительность жизни рабочих. Риски для здоровья рабочих настолько велики, что трудно не спросить, почему они выполняют эту работу... Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, я попытался выполнить ее своими силами".

Поэтому Дара отправился к горе Иджен – действующему вулкану в Индонезии, известному своим голубым пламенем, чтобы принять участие в изнурительном труде, связанном с добычей серы.

Мужчина попробовал самую смертоносную работу в мире / Фото: YouTube/DaraTah

Газовые облака

Дара объяснил, что он будет спускаться в шахту, расположенную у подножия вулкана, документируя "сумасшедшие условия", в которых работают люди.

Первая проблема, с которой сталкиваются работники – это поглощающий их постоянный поток "газовых облаков", а это означает, что противогазы являются обязательным элементом экипировки, если вы работаете на смене в Иджене.

"Газ, с которым мы столкнемся – это смесь поступающих из глубины вулкана сернистых газов – некоторые из них могут убить вас мгновенно", — рассказывает Дара. "Нам оставалось только затаить дыхание и надеяться, что ветер унесет газ. Я не ожидал, что мои легкие будут раздражаться, даже в противогазе".

Мужчина попробовал самую смертоносную работу в мире / Фото: YouTube/DaraTah

Вдыхание этого токсического дыма, очевидно, не полезно для людей – но это даже не самая смертоносная часть работы шахтера по добыче серы на этом вулкане.

Кислотное озеро

Кислое озеро, признанное крупнейшим высококислотным кратерным озером в мире, расположенное на пути к шахте, можно считать хитроумной ловушкой, заложенной самой матерью-природой.

Хотя это выглядит как идеальное место для приятного погружения, на самом деле эта жидкость имеет опасно высокую концентрацию серной кислоты – и Дар хотел доказать, насколько она мощна.

Глядя на кислотное озеро, он сказал: "Рабочие должны избегать падения в озеро, полное кислоты. Это может выглядеть как вода, но это одно из самых опасных кислотных озер в мире. Мы находимся на расстоянии около 2 метров от невероятно концентрированной серной кислоты. Хочется прыгнуть и поплавать, но если ты туда зайдешь, то погибнешь".

Мужчина попробовал самую смертоносную работу в мире / Фото: YouTube/DaraTah

Затем он вытащил металлический гвоздь на нити и погрузил его в озеро на горе Иджен, чтобы продемонстрировать, почему это так смертельно – и гвоздь быстро начал разрушаться.

Дара добавил: "Это буквально шипящий металл! Срань Господняя! Боже мой. Если озеро может сделать такое с металлом, можете себе представить, что оно сделает с человеком?".

Ужас

Оттуда искатель приключений отправился на последний этап долгого путешествия, чтобы добраться до серной шахты. Объясняя, как работает "самая смертоносная работа в мире", Дара рассказал: "У подножия вулкана накапливается серный газ. Они вставляют эти трубы вглубь вулкана, а затем из труб выходит безумный, ядовитый, токсичный газ, который впоследствии застывает и образует серу. Сера – это химическое вещество, которое можно добывать только из действующих вулканов. Мир использует серу каждый день. Ее используют в лекарствах, косметических средствах и даже в батарейках".

Понаблюдав за тем, как это делают профессионалы, Дара начал пробивать путь к сере, что, по его словам, было очень физически сложно, особенно когда ты одновременно дышишь "шлейфами токсичного газа и не можешь дышать".

"Задерживать дыхание невероятно важно", – сказал он. "На самом деле невероятно трудно описать, насколько там противно. Для этих ребят это ужасная реальность".

По словам Дара, несмотря на то, что он был совершенно истощен во время добычи около полутора килограммов серы, она стоила всего 0,25 доллара. Вы должны получить многое. И это только начало работы, дальше будет гораздо хуже.

Мужчина попробовал самую смертоносную работу в мире / Фото: YouTube/DaraTah

Последнее препятствие

Извлекая приличное количество серы, рабочие складывают свою добычу в две плетеные корзины, которые балансируют на шесте через плечи. Затем они отправляются в долгий поход к кратеру, который оказался непосильным для Дары.

"Им приходится нести вес взрослого мужчины всю дорогу вверх по кратеру вулкана – все время пытаясь не потерять сознание, не упасть и не надышаться газом", — говорит он.

Пытаясь справиться со всеми этими задачами, ютубер начал задыхаться, приблизившись к отметке 30 метров.

"Он невероятно тяжел", — сказал он о грузе, который нес. "У меня невероятно болит плечо. Я не могу этого сделать".

На высоте 120 метров Дара вынужден был остановиться и, несмотря на многочисленные попытки закончить оставшийся адский поход, он просто не смог собраться с силами.

После своей смены он сказал: "Это, безусловно, одна из самых тяжелых вещей, которые я когда-либо делал. Я пытался снова, и снова, и снова, и снова, но в конце концов я потерпел неудачу. Это так тяжело. От этого мне стало плохо. И они делают это дважды в день! Невероятно. Невероятно сильные люди и, к сожалению, их эксплуатируют такой работой".

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