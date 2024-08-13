Мужчина вырастил дома орхидею с рекордными 159 цветками — фото, видео

Канадец Кевин Инглиш побил свой собственный рекорд по количеству цветков на орхидее (моноподиальной) – 159.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Кевин вырастил свой рекордный цветок у себя дома в Ватерлоо, Онтарио, представив его миру в марте.

Он сказал: "В этом году я хотел побить свой предыдущий рекорд по количеству цветов на моноподиальной орхидее, чтобы расширить пределы достижения и установить новый стандарт".

Первоначально этот рекорд был установлен Ши Юаньфеном (Китай) в 2014 году с 91 цветком. Карен Бартлетт (Великобритания) получила титул в 2016 году со 106 цветами, а Кевин побил рекорд в 2023-м со 131, прежде чем вернуться еще раз, чтобы отобрать титул у себя с еще большим растением.

Орхидея с наибольшим количеством цветков / Фото: Guinness World Records

Моноподиальная орхидея – это орхидея, которая растет вертикально из одного стебля, чтобы производить листья и цветы. Но ни одно растение раньше не производило так много цветов.

Кевин собрал нескольких свидетелей, в том числе члена Совета директоров Садоводческого общества Ватерлоо, чтобы контролировать его гигантскую задачу по подсчету каждого из 159 цветков на его орхидее. И это была непростая задача. Он объяснил: "Чтобы обеспечить точный подсчет, я прикрепил маркеры к каждому цветку и ветке орхидеи, гарантируя, что каждый отдельный цветок может быть идентифицирован и точно подсчитан. С маркерами на месте я систематически перемещался растением, методически подсчитывая каждый цветок. Соблюдение точности мало первое значение, поэтому я провел два тщательных подсчета, удаляя маркеры по мере продвижения, чтобы предотвратить подсчет любого цветка более одного раза. На протяжении всего процесса беспристрастные свидетели внимательно следили за каждым подсчетом, обеспечивая точность окончательного числа".

У орхидеи Кевина бледно-розовые цветы с более глубокими розовыми пятнами, разбросанными по лепесткам. На каждом стебле по несколько цветов, и все они грациозно свисают в непревзойденной цветочной композиции.

Когда Кевин закончил свой счет, его свидетели поздравляли его, аплодировали и давали ему пять. "И это должно быть новым мировым рекордом", — сказал Кевин, показывая большой палец вверх в камеру.

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