Мужчина вырастил самый тяжелый баклажан в мире: фото и вес гиганта

Он в девять раз тяжелее футбольного мяча.

Гигантский баклажан со штата Айова, США, весом 3,778 кг, был признан самым тяжелым баклажаном в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Весом примерно как взрослый йоркширский терьер, он более чем в 10 раз больше обычного баклажана, который можно найти в продуктовом магазине.

Посажен Дэйвом Беннеттом в начале апреля, баклажан-рекордсмен был собран в Блумфилде, штат Айова, 31 июля. Его размер составил 71,12 см в обхвате и 35,56 см высотой от стебля до основания.

Самый тяжелый в мире баклажан / Фото: Guinness World Records

Чтобы поделиться достижением с другими жителями Айовы, удивительный баклажан будет выставлен на всеобщее обозрение на ярмарке штата.

Садовод-любитель Беннетт, также выращивающий другие фрукты и овощи, такие как тыквы, кабачки и дыни, а также хризантемы, признался, что не очень любит баклажаны: "Честно говоря, я не помню, чтобы когда-нибудь ел их... Но помню, что мой отец любил их. Будь он все еще здесь с нами, он бы пытался заставить меня их съесть".

Дэйв Беннетт / Фото: Guinness World Records

Самый тяжелый баклажан, который Беннетт вырастил до этого времени, весил 2,54 кг, что считалось рекордом Северной Америки. Материнские семена для нового мирового рекордсмена были получены с того же плода 2022 года.

Отвечая на вопрос, что, по его мнению, повлияло на результат этого года, Беннетт сказал: "Я думаю, что он стал таким большим благодаря изменениям, которые я внес в свою почву. Кроме того, погода была на моей стороне".

Самый тяжелый в мире баклажан / Фото: Guinness World Records

Но не все было гладко. Беннетт говорит, что растение выдержало несколько нападений жуков в начале вегетации, а также ряд сильных штормов.

Забегая вперед, Беннетт рассказал, что будет собирать семена со своего рекордсмена и делиться им с клубами, чтобы другие могли попытаться вырастить мега-баклажан с растения с проверенными "гигантскими генами". Конечно, несколько семян он оставит себе, поскольку уверен, что "вполне возможно вырастить тяжелее".

Самый тяжелый в мире баклажан / Фото: Guinness World Records

Когда дело доходит до главных советов для тех, кто хочет улучшить свои баклажаны, Беннетт советует: "Просто поддерживайте почву в надлежащем состоянии и удобряйте ее. Настройтесь на мега-цветение; после этого обрежьте все новые побеги. И надейтесь на лучшее".

Самый тяжелый в мире баклажан / Фото: Guinness World Records

Напомним, ранее в Австралии вырастили самую тяжелую голубику из всех когда-либо зафиксированных. Ягода на 4,2 г тяжелее предыдущей рекордсменки.

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