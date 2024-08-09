Мужчина вырастил самый тяжелый баклажан в мире: фото и вес гиганта

Он в девять раз тяжелее футбольного мяча.
Гигантский баклажан со штата Айова, США, весом 3,778 кг, был признан самым тяжелым баклажаном в мире.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Весом примерно как взрослый йоркширский терьер, он более чем в 10 раз больше обычного баклажана, который можно найти в продуктовом магазине.
Посажен Дэйвом Беннеттом в начале апреля, баклажан-рекордсмен был собран в Блумфилде, штат Айова, 31 июля. Его размер составил 71,12 см в обхвате и 35,56 см высотой от стебля до основания.
Чтобы поделиться достижением с другими жителями Айовы, удивительный баклажан будет выставлен на всеобщее обозрение на ярмарке штата.
Садовод-любитель Беннетт, также выращивающий другие фрукты и овощи, такие как тыквы, кабачки и дыни, а также хризантемы, признался, что не очень любит баклажаны: "Честно говоря, я не помню, чтобы когда-нибудь ел их... Но помню, что мой отец любил их. Будь он все еще здесь с нами, он бы пытался заставить меня их съесть".
Самый тяжелый баклажан, который Беннетт вырастил до этого времени, весил 2,54 кг, что считалось рекордом Северной Америки. Материнские семена для нового мирового рекордсмена были получены с того же плода 2022 года.
Отвечая на вопрос, что, по его мнению, повлияло на результат этого года, Беннетт сказал: "Я думаю, что он стал таким большим благодаря изменениям, которые я внес в свою почву. Кроме того, погода была на моей стороне".
Но не все было гладко. Беннетт говорит, что растение выдержало несколько нападений жуков в начале вегетации, а также ряд сильных штормов.
Забегая вперед, Беннетт рассказал, что будет собирать семена со своего рекордсмена и делиться им с клубами, чтобы другие могли попытаться вырастить мега-баклажан с растения с проверенными "гигантскими генами". Конечно, несколько семян он оставит себе, поскольку уверен, что "вполне возможно вырастить тяжелее".
Когда дело доходит до главных советов для тех, кто хочет улучшить свои баклажаны, Беннетт советует: "Просто поддерживайте почву в надлежащем состоянии и удобряйте ее. Настройтесь на мега-цветение; после этого обрежьте все новые побеги. И надейтесь на лучшее".
Напомним, ранее в Австралии вырастили самую тяжелую голубику из всех когда-либо зафиксированных. Ягода на 4,2 г тяжелее предыдущей рекордсменки.
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