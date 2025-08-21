- Дата публикации
Мужчина вышел из тюрьмы и его шокировал современный мир: что он сделал
Мужчина всего 6 дней пробыл на свободе и снова попросился в тюрьму.
В Великобритании мужчина вышел на свободу и через некоторое время обратно попросился в тюрьму. Чтобы попасть за решетку, он даже совершил хулиганство.
Об этом пишет mirror.co.uk
Алекс Руни использовал баллончик дезодоранта, чтобы «распылить пламя» в супермаркете, поскольку хотел, чтобы его арестовали и отправили обратно в тюрьму. Из-за этого в супермаркете была объявлена эвакуация.
Мужчина вел себя агрессивно и когда приехала полиция, он угрожал им огнем. Позже Руни сказал полиции, что его действия были попыткой попасть обратно в тюрьму. Он имел предыдущие судимости за нападение на работника экстренной службы, кражу из нежилого помещения и кражу. Он нарушил 15-месячный условный срок заключения, назначенный всего шесть дней назад.
Мужчина настаивал, что у него наркотическая и алкогольная зависимости и помощь он может получить только за решеткой. Он просил суд немедленно отправить его в тюрьму и требовал гарантий, что его обязательно накажут.
Руни был приговорен к двум годам и четырем месяцам заключения.