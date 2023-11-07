Мужчина вышел на ужин из гостиничного номера и был шокирован, вернувшись ночью: что произошло

Мужчина пожаловался, как вышел из своего гостиничного номера на ужин и его отдали другим гостям.

Об этом пишет The Telegraph.

Джордж Марков забронировал комнату в отеле города Брайтон, Великобритания. После того как он заселился, оставил свои вещи, в частности, ключи от дома и авто, мужчина поехал в ресторан. Когда он вернулся в 2 ночи, то был шокирован – в его номере живут другие люди.

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"Они как раз вернулись с ночной прогулки, поэтому еще не спали. Некоторые мои вещи все еще были в комнате, но они сказали, что остальные отдали на ресепшн. К счастью, за стойкой был человек, который выделил мне еще одну комнату на ночь, но за ошибку не было никаких объяснений. Когда я пришел выселяться, они сказали, что с меня возьмут полную стоимость за проживание – 155 фунтов. Менеджер извинилась и сказала, что она проведет расследование, но она была только уполномочена предложить мне бесплатный завтрак и 15 фунтов компенсации. Она согласилась, что это неадекватно, и предложила мне написать в службу обслуживания клиентов.Там мне предложили 15 фунтов стерлингов плюс 50 процентов скидки на другую ночь. Я попросил оплатить это наличными, всего 93 фунта, но представители отеля сказали, что не будут улучшать предложение", — посетовал он.

С этой проблемой Джордж обратился к Гиллу Чарлтону, который решает проблемы путешествий более 30 лет, требуя возврата средств, исправления ошибок и предлагая варианты выхода из ситуации.

В ответ Гилл посоветовал отказаться от оплаты за проживание в отеле.

"У Джорджа есть обоснованная жалоба, и он не должен платить за такой плохой опыт. Я обратился в британский главный офис, и мне сказали отправить электронное письмо, которое будет передано "директорам". Несколько недель прошло без ответа, но я не останавливался. Мне сказали, что моя просьба передана, но, по всей вероятности, я не получу ответа. Несмотря на это, я продолжу помогать ему".

Напомним, в Польше кафе запретило вход детям до 10 лет. Свои действия владельцы объяснили тем, что они приютили кошек из Украины, у которых есть стресс из-за взрывов, а дети некорректно ведут себя в отношении животных.

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