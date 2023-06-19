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Мужчина вытатуировал на лице очки: как он выглядит (видео)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3427
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина вытатуировал на лице очки: как он выглядит (видео)

Мужчина сделал татуировку очков / Фото: Getty Images

Он вызвал споры в Сети.

В Италии мужчина сделал татуировку очков на лице.

Тату-мастер Gipsyg Tattooer поделилась в TikTok коротким, но шокирующим видео, в котором она делает соответствующий рисунок.

Ролик, ставший вирусным и собравший более 16 миллионов просмотров, она подписала так: "Если вы всегда забываете свои очки, делайте как он – татуируйте их".

@gipsygtattooer

If you lose always your glasses do like him tattoo them

♬ Give It To Me

Видео озадачило пользователей и большинство комментаторов упали в легкую панику из-за парня в очках.

  • Я молюсь, чтобы это была шутка
  • Пожалуйста, скажите, что это неправда. Этого не может быть. Пожалуйста, просто скажите, что это шутка, чтобы я мог спать
  • Я плакала, потому что сделала ошибку, подстригла себе челку, но потом я увидела это и почувствовала облегчение

Впрочем, многие пользователи вообще стали сомневаться, что это настоящее тату.

  • Это должно быть неправда! Его лицо даже не покраснело от иглы, и гель не применялся.
  • А может, это просто ручка

Но автор не подтвердила и не опровергла эти домыслы.

Напомним, не так давно женщина набила тату на лбу с именем любимого мужчины. Выражение ее лица быстро изменилось, как только тату-мастер взял иглу для нанесения перманентных чернил.

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Дата публикации
Просмотры
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