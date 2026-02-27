Реклама

В городе Каскавел, который находится в Бразилии, мужчина, на которого напали две большие собаки, утверждает, что выжил благодаря взрыву собственного мобильного телефона.

Об этом пишет g1.

Инцидент произошел в начале февраля. Местный житель Рейнальдо, автомеханик по образованию, направлялся на работу, когда на него напали два агрессивных животных. По словам мужчины, нападение было внезапным и жестоким — одна из собак пыталась вцепиться ему в горло.

«Один из них устремился на мое горло. Я ударил его, но тогда он попытался укусить меня за ногу, однако схватил только телефон в моем кармане, и батарея взорвалась. Это было небезопасно, но спасло меня. Это было странно», – рассказал Рейнальдо.

Телефон взорвался в кармане / © G1

Смартфону, по его словам, было около 20 дней. Взрыв батареи вызвал воспламенение шорт и оставил ожоги на ноге, однако громкий взрыв и пламя испугали собак. Это дало мужчине несколько секунд, чтобы вырваться и сбежать с места происшествия. Впоследствии он обратился в полицию.

Взорвавшийся смартфон / © G1

Несмотря на опасную ситуацию, пострадавший решил не подавать официальную жалобу на владельца животных. Тот извинился и согласился компенсировать затраты на лечение и испорченный телефон.

