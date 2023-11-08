Мужчина выжил во время нападения крокодила, укусив его в ответ: подробности истории

В Австралии мужчина пережил нападение крокодила после того, как укусил его в ответ.

Об этом пишет ABC News.

В прошлом месяце фермер Колин Деверо пошел к реке. Он остановился у водоема, заметив плывущую рыбу. Сделав два шага, он почувствовал, как рептилия вцепилась зубами ему в правую ногу.

"Это был сильный захват, он встряхнул меня, как куклу, и улетел обратно в воду, втягивая меня", — вспомнил 60-летний мужчина.

Колин пытался бить крокодила по ребрам левой ногой, а затем попытался укусить животное в ответ.

"Я был в таком неудобном положении… Но случайно мои зубы зацепились за его веко. Оно была довольно толстым, но я дернул и он отпустил ногу. Я отпрыгнул и большими шагами помчался туда, где стояла моя машина. Он преследовал меня немного, возможно, четыре метра, но потом остановился".

Деверо перевязал ногу, чтобы остановить кровотечение, полотенцем и веревкой. Затем его брат отвез его за 130 километров в больницу, где фермер до сих пор лечится.

"Самая большая проблема заключалась в том, чтобы удалить все вредные бактерии из раны. Моя ступня и нога были раскрыты и, я думаю, более 10 дней подряд им приходилось их промывать".

Раньше ему сделали пересадку кожи, и мужчина сказал, что чувствует пальцы ног. Врачи надеются, что через несколько дней фермера выпишут из больницы.

"Я думаю, все это произошло примерно за восемь секунд", — сказал он. "Если бы крокодил укусил меня где-то в другом месте, все было бы иначе. Это значит, что мне нужно изменить сферу деятельности. Я слишком долго гулял по этой болотистой местности, делая заборы и живя жизнью, но это открыло мне глаза".

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