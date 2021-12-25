Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Мужчина взорвал свой автомобиль Tesla с чучелом Илона Маска внутри: видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мужчина взорвал свой автомобиль Tesla с чучелом Илона Маска внутри: видео

nypost.com

Цена новой Tesla Model S – 95 тыс. долларов.

В Финляндии мужчина взорвал свой автомобиль Tesla, посадив внутрь манекен, к которому прикрепил фото Илона Маска. Это произошло потому, что в авто испортилась батарея и нужно было покупать новую, которая стоит более 23 тыс. долларов.

Об этом сообщает nypost.com.

Гражданин Финляндии Туомас Катайнен приобрел свой автомобиль Tesla в 2013 году и поначалу он был доволен тем, как работало транспортное средство. Однако со временем автомобиль начал ломаться. После того, как авто пытались месяц отремонтировать в мастерской, мужчине сообщили, что для этого нужно заменить батарею стоимостью 23 900 долларов.

Однако мужчина не захотел этого делать и решил взорвать автомобиль. Сделал он это в бывшем карьере Яала в Финляндии, заложив 30 кг динамита. Также внутрь мужчина посадил чучело Илона Маска.

Авто взорвалось за считанные секунды. Отметим, что цена новой Tesla Model S – 95 тыс. долларов.

Читайте также:

Новости мира: в следующем году "Тесла" выпустит на рынок робота-гуманоида

Новости мира: в следующем году "Тесла" выпустит на рынок робота-гуманоида
Следующая публикация