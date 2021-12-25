Мужчина взорвал свой автомобиль Tesla с чучелом Илона Маска внутри: видео

Цена новой Tesla Model S – 95 тыс. долларов.
В Финляндии мужчина взорвал свой автомобиль Tesla, посадив внутрь манекен, к которому прикрепил фото Илона Маска. Это произошло потому, что в авто испортилась батарея и нужно было покупать новую, которая стоит более 23 тыс. долларов.
Об этом сообщает nypost.com.
Гражданин Финляндии Туомас Катайнен приобрел свой автомобиль Tesla в 2013 году и поначалу он был доволен тем, как работало транспортное средство. Однако со временем автомобиль начал ломаться. После того, как авто пытались месяц отремонтировать в мастерской, мужчине сообщили, что для этого нужно заменить батарею стоимостью 23 900 долларов.
Однако мужчина не захотел этого делать и решил взорвать автомобиль. Сделал он это в бывшем карьере Яала в Финляндии, заложив 30 кг динамита. Также внутрь мужчина посадил чучело Илона Маска.
Авто взорвалось за считанные секунды. Отметим, что цена новой Tesla Model S – 95 тыс. долларов.
Читайте также:
- 2-летний мальчик выкуривал 40 сигарет в день и бился головой в стену, когда ему запрещали это делать
- В России с благотворительной целью провели стриптиз-конкурс среди моделей весом более 150 кг: видео
- Мама обвинила дирекцию школы в похищении ребенка: ученицу не отпустили быстрее с занятий