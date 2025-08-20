Мужчина взял из приюта кота, но тот оказался "собакой" (видео)

Кот Лео / © скриншот с видео

Житель Канады взял из приюта кота породы девон-рекс по имени Лео. Но уже через несколько дней он понял, что любимец ведет себя совсем не так, как кот, а скорее как собака.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на публикации в соцсетях.

Лео, которому 11 месяцев, оказался удивительно активным и игривым. Он выполняет команду «апорт» и каждый раз приносит предметы, которые бросает ему хозяин.

Во время игры владелец обратил внимание, что животное бегает за вещами и возвращает их. Удивленный канадец снял видео и поделился им на Reddit, в шутку подписав: «Думаю, я случайно взял собаку».

Как выяснилось, Лео начал демонстрировать такое поведение почти сразу после того, как попал в новый дом.

«Лео начал играть с нами в апорт на той же неделе, как мы принесли его домой», — рассказал канадец.

Теперь это любимое ежедневное развлечение пушистика. Хозяин с улыбкой признает, что из-за такого поведения кот «похож больше на собаку, чем на кота».

Игры кота Лео / © скриншот с видео

