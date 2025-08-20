- Дата публикации
Мужчина взял из приюта кота, но тот оказался "собакой" (видео)
Кот Лео удивил своего хозяина. Он выполняет команды и играет в игры, характерные для собак.
Житель Канады взял из приюта кота породы девон-рекс по имени Лео. Но уже через несколько дней он понял, что любимец ведет себя совсем не так, как кот, а скорее как собака.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на публикации в соцсетях.
Лео, которому 11 месяцев, оказался удивительно активным и игривым. Он выполняет команду «апорт» и каждый раз приносит предметы, которые бросает ему хозяин.
Во время игры владелец обратил внимание, что животное бегает за вещами и возвращает их. Удивленный канадец снял видео и поделился им на Reddit, в шутку подписав: «Думаю, я случайно взял собаку».
Как выяснилось, Лео начал демонстрировать такое поведение почти сразу после того, как попал в новый дом.
«Лео начал играть с нами в апорт на той же неделе, как мы принесли его домой», — рассказал канадец.
Теперь это любимое ежедневное развлечение пушистика. Хозяин с улыбкой признает, что из-за такого поведения кот «похож больше на собаку, чем на кота».
К слову, ранее сообщалось, что женщина взяла из приюта «ласкового» щенка, а через несколько месяцев всех поразило, каким он вырос. Из маленького пушистого комочка Роло превратился в большого, невероятно необычного и красивого пса.