Мужчина взял металлоискатель на пляж Ибицы и был шокирован драгоценными находками – видео

Испанец похвастался драгоценными находками после того, как взял свой металлоискатель на пляж на Ибице.

Пользователь TikTok @metalesbajolaarena имеет почти 50 000 подписчиков в социальной сети, где он делится кадрами того, что находит с помощью металлоискателя.

Недавно он взял свое устройство на пляж на Ибице и был ошеломлен сокровищами, которые ему удалось откопать на популярном туристическом курорте. Он провел четыре часа, прочесывая песок, и среди мусора и старых монет нашел семь золотых колец. Одно из них было 19-каратным.

Он сказал: "Ну, это то, что хотелось снять сегодня на пляже, который я уже выжал из себя. Я был там много дней, и он все еще дает мне что-то. Мусор здесь, как всегда, есть, но все меньше и меньше. Немного свинца. Монеты, как видите, некоторые иностранные, несколько песет (старинные испанские монеты), пять, 25, 100, 500, несколько евро, два евро, один евро, 20 центов, и невероятное количество – семь золотых колец. Эти три – по девять карат. Это видно по цвету. Эти – 18-каратные, а это – 19-каратное. Я никогда раньше не вытаскивал кольцо из 19-каратного золота. Это было очень круто и очень интересно. Четыре часа. Увидимся в следующий раз".

@metalesbajolaarena Gracias al mar por todo lonque me da ❤️ ♬ sonido original — Metalesbajolaarena

Карат – это мера чистоты золота, причем 24-каратное золото абсолютно чистое. 19-каратное золото на 79,17% состоит из чистого золота и на 20,9% – из других металлов.

Напомним, мужчина выиграл металлоискатель в лотерею, а затем нашел редкое историческое сокровище. Его продали на аукционе за 23 тысячи фунтов стерлингов.

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