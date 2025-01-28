Мужчина взял отпуск на работе, чтобы отсидеть в тюрьме

В Польше мужчина взял отпуск, чтобы сесть в тюрьму.

Об этом сообщает Polsat News.

Житель Гданска, разыскиваемый по ордеру на арест, добровольно сдался полиции для отбывания наказания в виде лишения свободы. Он подготовился заранее – собрал чемодан и взял отпуск на работе.

Однако он не ожидал, что проведет в тюрьме гораздо больше времени. Приговоренный срок оказался больше, чем сказали правоохранители.

22 января мужчина пришел в городской участок полиции в Гданске с собранной дорожной сумкой. На удивление полицейских, он сообщил им, что находится в розыске в связи с неотбытым сроком заключения. Как он объяснил, сейчас он хочет отбыть наказание и для этого взял месячный отпуск на работе.

Сотрудники полиции проверили данные 44-летнего мужчины и оказалось, что он говорил правду. В реестре числилось, что он был осужден за нанесение побоев. Однако возникли разногласия по сроку наказания. Мужчина утверждал, что его приговорили к 18 суткам ареста. На самом деле, это был год и два месяца.

Жителя Гданска задержали и поместили под стражу. Затем, согласно решению суда, его перевезут в СИЗО.

Напомним, случайное селфи мамы спасло ее сына от 99-летнего заключения. Ему угрожала перспектива провести оставшуюся жизнь за решеткой.

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