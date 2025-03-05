Мужчина за час сделал 500 отжиманий и шокировал результатом: фото до и после

Мужчина остался удивленным результатом после того, как за час сделал 500 отжиманий от пола.

Мужчина стоящий за этим подвигом, не фанатик фитнеса или спортзала, а музыкант и ютубер по имени Джексон Хантер.

В коротком клипе Хантер поделился ускоренным монтажом того, как он делает упражнение у себя дома, а также фотографиями до и после. Мужчина сильно изменился после эксперимента.

Джексон Хантер / Фото: youtube.com/@JacksonHunter91

Такая разница после интенсивной тренировки не является чем-то неслыханным, и это то, что фанатики тренажерного зала называют "вздутием". Также известное как "мышечный насос", это изменение происходит из-за усиленного притока крови в зону после тренировки, что временно увеличивает размер мышц.

Напомним, близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 минут и были шокированы результатом. Братья решили выяснить, стоит ли прилагать вдвое больше усилий.

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