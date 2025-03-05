Мужчина за час сделал 500 отжиманий и шокировал результатом: фото до и после

Экстремальное количество отжиманий оказало заметное влияние на фигуру.
Мужчина остался удивленным результатом после того, как за час сделал 500 отжиманий от пола.
Мужчина стоящий за этим подвигом, не фанатик фитнеса или спортзала, а музыкант и ютубер по имени Джексон Хантер.
В коротком клипе Хантер поделился ускоренным монтажом того, как он делает упражнение у себя дома, а также фотографиями до и после. Мужчина сильно изменился после эксперимента.
Такая разница после интенсивной тренировки не является чем-то неслыханным, и это то, что фанатики тренажерного зала называют "вздутием". Также известное как "мышечный насос", это изменение происходит из-за усиленного притока крови в зону после тренировки, что временно увеличивает размер мышц.
Напомним, близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 минут и были шокированы результатом. Братья решили выяснить, стоит ли прилагать вдвое больше усилий.
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