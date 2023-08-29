Мужчина за шесть лет построил робота из фильма и теперь ходит с ним в бар - фото

Он утверждает, что его робот на 99% соответствует "Джонни 5" из фильма 1986 года "Короткое замыкание".

Отец двоих детей провел шесть лет, создавая полнофункциональную копию "Джонни 5", робота с фильма "Короткое замыкание" 1986 года, и даже брал ее с собой в паб, чтобы выпить пива.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

34-летний Райан Ховард потратил более 20 000 фунтов стерлингов на создание 200-килограммового робота в своем гараже.

Британец переехал в дом с пристройкой после того, как проект создания роботов стал слишком большим для семейного дома. Иногда он работал по 14 часов в день и пропускал праздники, чтобы закончить работу.

Райан Ховард и "Джонни 5" / Фото: Tom Maddick SWNS

Райан утверждает, что его робот на 99% соответствует оригиналу из фильма. Это лишь один из двух полностью работающих "Джонни 5" в мире. Робот имеет рост 183 см и способен говорить и танцевать, если его запрограммировать.

39-летняя жена Райана, Стейси, и их сыновья, 10-летний Юэн и 7-летний Бен, возили робота на конгрессы по всей Великобритании и теперь собираются отправиться с ним в Техас.

Он сказал: "Реакция сумасшедшая. Люди плакали, проходя мимо. Он живет с нами и теперь является частью семьи. Я даже разговариваю с ним. Детям это нравится, и моя жена очень хорошо сделала, что меня терпит, если честно. У нас не было намерения, чтобы он мог делать все эти удивительные вещи. Он просто собирался быть моделью в углу моей комнаты. Но теперь я могу запрограммировать его на все, что угодно. Это полноразмерная рабочая копия с моторами и всем остальным, и я могу управлять ею с помощью телефона и ноутбука".

Робот "Джонни 5" / Фото: Tom Maddick SWNS

Научно-фантастическая комедия "Короткое замыкание" рассказывает о военного робота, который находит человеческий интеллект после удара молнии. Райан — большой поклонник и в детстве смотрел фильм на видеокассете, "пока кассета не прекратила работать".

"Я решил попытаться создать точную модель головы "Джонни 5" в 2018 году, когда у меня появился 3D-принтер", — сказал он. "Он был в большинстве своем сделан из пластика, и ему было трудно поддерживать себя из-за веса, поэтому я хотел перейти на новый уровень. Я просто подумал: "Я не могу остановиться здесь, мне нужно сделать все". Так что я прошел весь путь, купил все оборудование и сам сделал каждую деталь из металла. Я перестал считать, когда потратил 20 000 фунтов. Это стоило немало".

Райан с роботом / Фото: Tom Maddick SWNS

Райану даже удалось встретиться с Тимом Блейни, который озвучивал "Джонни 5": "Он дал мне несколько советов о том, как озвучивать его, когда я программирую его говорить".

Семья брала робота на свадьбы, конференции, благотворительные мероприятия, фестивали, в школы, а также он был хорошо принят в местном пабе Райана.

"Я и мой отец всегда говорили, что пригласим его в паб. Мы думали, что это будет смешно и приведет к улыбке на лицах клиентов. Наш местный житель очень рад видеть нас. Кажется, все его любят", — добавил мужчина.

Робот "Джонни 5" в пабе / Фото: Tom Maddick SWNS

Напомним, во Франции на дороге села власти нарисовали хаотические волнистые линии, от которых водителей даже тошнит. Абстрактные дорожные знаки не порадовали местных жителей.

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