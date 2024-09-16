Мужчина за собственные деньги построил мост через реку в селе и сел за решетку на два года

Китайца, который за свой счет построил понтонный мост для изолированного села, неоднократно штрафовали и в конце концов приговорили к тюремному заключению за несанкционированное сооружение.

Об этом пишет Oddity Central.

До 2005 года село Жэньлинь в северной китайской провинции Цзилинь было полностью отрезано рекой Таоэр, и местным приходилось преодолевать около 70 километров до ближайшего моста. Однако все изменилось, когда мужчина по имени Хуан Дэйи, ранее руководивший небольшим паромом к селу и обратно, решил сделать то, чего не сделали региональные власти – построить небольшой мост через реку.

Общество радовалось примитивному понтонному мосту и люди были более чем рады платить Хуану небольшую плату за пользование им, поскольку это было гораздо дешевле и отнимало меньше времени, чем ехать 70 км до ближайшего разрешенного моста. В 2014 году Хуан Дэйи вместе с 17 другими жителями села улучшил мост, сварив вместе 13 металлических лодок, чтобы он мог выдерживать более тяжелые транспортные средства, но через четыре года Управление водных ресурсов Таонан постучалось в дверь, приказав демонтировать мост и обвинив Хуана и его семью в незаконном извлечении прибыли от его эксплуатации.

Демонтаж моста не снял Хуана с крючка, поскольку в 2019 году его задержали вместе с несколькими членами семьи и обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в том, что он собрал 44 000 юаней ($6 200) с автомобилей, пересекавших его мост в период с 2014 по 2018 год. Дальнейшее расследование показало, что с 2005 года Хуан взыскал с транспортных средств более 52 000 юаней ($7 300), и первоначально он был приговорен к 2 годам лишения свободы и еще 2 годам испытательного срока.

Хуан Дэйи подал апелляцию на приговор суда, признав, что его мост не был одобрен местными властями, но утверждая, что он сделал это только для того, чтобы помочь местной общине. Относительно сбора платы за проезд он утверждал, что его так называемые доходы были завышены прокурорами, учитывая, что два моста, которые он построил через реку Таоэр, стоили ему более 130 000 юаней (18 300 долларов США).

Первая апелляция предпринимателя была отклонена судом в 2021 году, но в июне в 2023 году он подал новую апелляцию в высший Народный суд промежуточного уровня города Байчен. Пока дело находится на рассмотрении, но его история недавно вызвала жаркие дебаты в китайских социальных сетях: одни утверждали, что он и его семья получили по заслугам за то, что взимали с людей плату за пользование незаконно построенным плавучим мостом, а другие говорили, что он только оказал услугу своей общине, поступив так, как не сделали бы региональные власти.

После споров вокруг моста Хуандэй власти пообещали построить мост через реку Таоэр ближе к селу Жэньлинь, но пока не выполнили своего обещания.

Напомним, суд запретил паре назвать ребенка историческим именем. Все потому, что в будущем ребенка могут "выставить на посмешище".

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