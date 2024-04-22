Мужчина забаррикадировался в автосалоне: что он требовал (фото)

Аргентинец стал сенсацией в Южной Америке после того, как забаррикадировался в автосалоне и отказался выйти оттуда без грузовика, за который он сделал предоплату.

Об этом пишет Oddity Central.

Абелардо Усандиварас, известный как "гаучо из Сальты", уже более двух недель является героем международных новостей и стал своеобразным живым символом борьбы простых людей против теневой практики автосалонов. Мужчина среднего возраста из города Метан, что в Сальте, приехал в Буэнос-Айрес с семьей в начале апреля и сразу же пошел в автосалон, который должен был доставить ему новый крайне необходимый грузовик.

Не получив нужных ему ответов и не сумев связаться с владельцем, Усандиварас забаррикадировался в автосалоне, отказавшись ехать без обещанного грузовика или по крайней мере без аванса, который он за нее внес. Его история быстро стала вирусной и борьба Абелардо стала горячей темой во всей Латинской Америке.

Абелардо Усандиварас / Фото: odditycentral.com

Усандиварас, коневодец и советник из Метана, в прошлом году решил купить новый грузовик и, связавшись с дилером в Буэнос-Айресе, решил продать свой старый грузовик и внести первый взнос за новый. К этому моменту все было гладко, но после уплаты аванса он так и не получил ответа от дилера. У них был 120-дневный срок поставки, но он так и не получил никакой информации, а когда он связывался с ними, они просто перенаправляли его в другой отдел.

"С декабря они передавали меня с одного телефона к другому и даже не сказали мне фамилию представителя компании", – рассказал Абелардо Усандиварас журналистам. "Правда в том, что они предлагали грузовики, которых у них не было. Это финансовая система, где они используют ваши деньги, а затем пытаются заключить с вами другое соглашение".

Аргентинец утверждает, что ему предложили другую машину за внесенный им аванс и сказали, что ему придется доплатить, если он хочет новый грузовик. Но это не было первоначальным соглашением, и Усандиварас не согласился на это.

Привезя в Буэнос-Айрес всю свою семью, в том числе дочь и несовершеннолетнего сына, а также остальные деньги за грузовик, мужчина решил, что не уйдет из автосалона без него. После многочасовых переговоров и посредничества местной полиции необычная форма протеста Абелардо стала вирусной.

Абелардо Усандиварас / Фото: odditycentral.com

"Я путешествовал с 13 миллионами песо, чтобы заплатить за грузовик. Я даже сказал дилеру: "Привезите мне грузовик, и я заплачу за него наличными, прямо здесь", — рассказал Абелардо. "Они обращались со мной, как с деревенщиной, так, словно они все знали, а я ничего не понимал. Мне казалось, что они говорят: "Мы победили столько умных людей из Буэнос-Айреса, что у нас не будет проблем с этим гаучо".

Но автосалон недооценил решительность Абелардо Усандивараса и силу социальных сетей. Его фотографии за стеклянной стеной автосалона быстро распространились в Интернете и вскоре о нем начали писать газеты. Люди подбадривали его и сообщали о собственных проблемах, связанных с тем, как дилеры относятся к клиентам. В конце концов, история получила такую огласку, что автосалон вернул мужчине аванс, лишь бы вытащить его оттуда.

Не имея возможности получить грузовик, который так отчаянно был нужен ему для работы, Абелардо Усандиварас в конце концов приобрел подержанный грузовик 2021 года выпуска. Это была не самая новая модель, но она имела довольно небольшой пробег и работала хорошо. Однако аргентинец не собирается просто так забывать о своих скитаниях с дилером. Он планирует подать на компанию в суд, ведь деньги, которые он получил, могут быть теми же, которые он заплатил в прошлом году, но из-за инфляции их стоимость изменилась. Грузовик, который он купил в декабре, сейчас стоит дороже, а дилер отказался выплачивать ему какую-либо компенсацию.

"Я иду в Департамент юстиции Сальты, чтобы увидеть, как они решат это дело. Я хочу попросить их обеспечить соблюдение моих прав", — сказал Усандиварас, утверждая, что к нему обратились многие другие люди с историями, похожими на него.

Дилерский центр в Буэнос-Айресе, с другой стороны, утверждает, что стал жертвой медиакампании, направленной на то, чтобы вывести его из бизнеса. В заявлении, размещенном на сайте компании, она осуждает ведущуюся против нее "грязную войну" и уверяет своих клиентов, что делает все возможное, чтобы предложить им лучшие услуги.

Напомним, женщине запретили пользоваться такси из-за имени. Это имя ей дали на Фиджи, где она выросла.

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