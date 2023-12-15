Мужчина забронировал 80 мест в самолете для своих соколов-убийц — фото

Саудовский принц забронировал 80 мест в самолете для своих соколов-убийц.

Об этом пишет Daily Star.

Ряд за рядом обычные места эконом-класса заняты не людьми, а кровожадными хищными птицами.

Изображение существует уже некоторое время, но на этой неделе оно возродилось после того, как было опубликовано в аккаунте X (ранее Twitter) под названием Historic Vids.

Соколы в самолете / Фото: X/historyinmemes

На нем изображено около 80 соколов в капюшонах, сидящих на досках на спинках кресел. Это сюрреалистично: птицы сидят прямо и мало чем отличаются от людей, случайно болтающих во время своего полета на высоте 11 км.

Исторические видеоролики и другие источники утверждают, что птицы принадлежали саудовскому принцу, причем королевское лицо зарезервировало для птиц каждое место.

Однако, хотя людям, преимущественно знакомым с западной культурой, это может показаться странным, перевозка птиц не является столь необычным явлением на Ближнем Востоке. Сокол — национальная птица близлежащих ОАЭ, дрессировка которой проводилась в этом регионе на протяжении тысячелетий, и остается популярным развлечением.

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По данным Министерства изменения климата и окружающей среды штата, соколы могут получить в ОАЭ собственные паспорта, действительные в течение трех лет. Это позволяет им путешествовать в Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Пакистан, Марокко и Сирию.

В ряде авиакомпаний есть политика по отношению к птицам, поэтому их перевозка на авиалайнерах является обычным явлением. Неизвестно, какой авиакомпанией был сделан этот конкретный снимок.

Напомним, двое мужчин обвинили в убийстве 3600 птиц. Известно, какое им грозит наказание.

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