Мужчина закопал живьем жену: она была под землей 12 часов и выжила (фото)

Мужчина из штата Вашингтон, США, похоронивший заживо свою жену, возложил вину за ужасное нападение на психические заболевания и "передозировку лекарств и недостаточное лечение" от ПТСР. Несмотря на все, судья вынес ему приговор – более 13 лет тюрьмы.

Об этом пишет New York Post.

В 2022 году 54-летний Ча Кьонг Ан жестоко избил, порезал, а затем связал скотчем свою жену Янг Ан, несмотря на ее мольбы о пощаде. Янг Ан успела позвонить в службу спасения 911 с помощью своих часов Apple Watch, прежде чем ее увезли в лес, где Ча уложил ее в неглубокую могилу и забросал землей.

Во время слушания дела она рассказала, как умоляла мужа остановиться и подумать об их детях. Она сказала, что пролежала в яме 12 часов, прежде чем смогла собраться с силами и отрыть себя. "Мне ничего не нужно. Сегодня я тебя убью", – вспомнила она его слова.

Янг Ан / Фото: Lacey Police Department

Янг сказала, что она и ее дети до сих пор живут в страхе. "После того дня моя жизнь и жизнь моих детей была разрушена", — сказала она. "Мне придется жить с эмоциональной травмой и проблемами со здоровьем до конца своей жизни".

Она и сторона обвинения попросили судью вынести приговор Кьонг Ану за самым высоким пределом, на что защита согласилась после заключения соглашения о признании виновности. В начале марта он признал себя виновным в покушении на убийство второй степени.

Его адвокат также выступил в зале суда во время слушания, подробно рассказав о борьбе своего подзащитного с психическими заболеваниями и ПТСР, которые, по его словам, повлияли на действия его клиента в день нападения. По словам адвоката, на момент нападения Ча был бездомным, изолированным от друзей и семьи, а также "перебрал с лекарствами и не получал должного лечения" от посттравматического стрессового расстройства, добавив, что он живет с "сожалением и угрызениями совести каждый день".

Ча Кьонг Ан / Фото: Lacey Police Department

Ча обратился в зал суда, сказав: "Я хотел бы вернуться назад и никогда не заходить в тот дом в тот день и не уходить оттуда".

Судья округа Терстон вынес Ча Кьонг Ану почти максимальный приговор и запретил ему контактировать с Янг Ан. "Преступление, в котором вы признали себя виновным, было ужасным", — сказал судья. "Не дать кому-то позвать на помощь, напасть на него, связать и похоронить его заживо. Своим признанием вины вы признали ответственность за это".

Судья сказал жертве, что надеется, что приговор позволит ей двигаться дальше.

"Я уверен, что нет слов, чтобы описать физические страдания, страх и боль в течение двенадцати часов, когда вы думали о том, что можете потерять жизнь и никогда больше не увидите своих детей", – сказал судья. "Вы сильны и храбры. Я надеюсь, что сегодняшнее слушание станет завершением этой главы и позволит сосредоточиться на вашем эмоциональном и психическом исцелении для вас и ваших детей".

Напомним, новорожденная чудом выжила после того, как мама похоронила ее заживо. Сейчас девочке шесть месяцев.

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