Мужчина занимался сексом с женой из-за спора с соседкой за место для парковки.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина жестом показывает своей жене подойти к столбику против парковки и вступает с ней в половой акт.

В английском городе Веймут соседи, живущие в относительно небольшом тупике из 10 домов, регулярно сталкиваются с трудностями при парковке и выезде на своих автомобилях. Спор по этому поводу закончился судебным иском из-за непристойного поведения.

Об этом сообщает британское издание Metro.

Из-за невнимательной парковки автомобиля, принадлежащего 28-летнему Ли Крейгу МакКоннеллу, его соседка сначала установила антипарковочный столбик, а когда это не помогло — камеру видеонаблюдения.

Просматривая одну из записей, она была поражена, когда увидела, что ее сосед мастурбировал у входа в свой дом, а затем имел половое сношение со своей женой возле антипарковочного столбика. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина жестом показывает своей жене подойти к столбику против парковки и вступает с ней в интимные отношения.

Соседка подала иск в суд, поскольку считала такую демонстрацию попыткой ответчика унизить ее.

В пятницу, 3 марта, на судебном заседании МакКоннелл признал себя виновным в неблаговидном поведении. Его адвокат, правда, уверял, что обвиняемый якобы не знал об установленных камер наблюдения и обеспокоен тем, что эти кадры все еще существуют.

По словам адвоката, его подзащитный намерен продать дом, чтобы подвести черту под этим инцидентом.

“Он очень смущен тем, что произошло. Это очень трудный урок”, — сказал он.

Рассмотрение дела было отложено и решение суда будет объявлено 27 апреля. Тем временем МакКоннеллу запретили общаться с соседкой.

Напомним, в Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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