Мужчина занимался "жуткой мастурбацией" и внезапно умер: его убила секс-игрушка

В Чехии 30-летнего мужчину обнаружили мертвым в его собственной квартире. Оказалось, что он погиб из-за секс-игрушки, которая ударила его электрическим током.

Об этом пишет New York Post .

Шокирующий инцидент подробно описали в журнале Legal Medicine врачи из Университетской больницы Градец-Кралове, где проводилось вскрытие.

Авторы утверждают, что 30-летний мужчина из Чехии пытался одновременно удовлетворить несколько "нетипичных фетишей — обертывания тела, переодевание, анальный мазохизм, самофетишизм и стимуляцию нижней части живота с помощью электромеханического массажного устройства".

Тело мужчины обнаружили после того, как он не открыл родителям дверь. Впоследствии правоохранители и спасатели попали в его квартиру. Там они обнаружили тело мужчины.

Покойный был одет в сплошной женский купальник, а его нижние конечности, туловище и шея были плотно связаны пластиковыми и текстильными ремнями. Рядом лежала секс-игрушка. Экспертиза показала, что устройство мастурбации вышло из строя, когда его включили в розетку, а ожоги на коже над пенисом мужчины соответствовали форме устройства.

И это еще не все. Во время вскрытия в теле мужчины также был найден мячик для пинг-понга, который был в его толстой кишке. Из-за жуткой мастурбации возникли застойные явления во внутренних органах мужчины, а также отек легких и головного мозга из-за жидкостей. Кроме того, в камере сердца у него тоже застряла кровь.

Медики отмечают, что подобный фетишизм и повлек смерть мужчины.

Напомним, работник больницы убил двух пациентов, потому что очень хотел спать.

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